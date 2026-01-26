RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-, 2.5l

Koncentrat za visokotlačno čišćenje sa snažnim i nježnim djelovanjem čišćenja za uklanjanje tvrdokornih ulja, masti i mineralnih onečišćenja. Pogodno za čišćenje vozila, cerada i motora. Bez NTA.

Sa svojim alkalnim sredstvom za čišćenje PressurePro Active Cleaner RM 81 koje se lako odvaja i bez silikona, Kärcher nudi praktički višenamjensko sredstvo za visokotlačno čišćenje za širok raspon primjena. Pogodan je za poslove u automobilskoj industriji, uključujući pranje vozila i motora ili čišćenje cerada, kao i u poljoprivredi za čišćenje strojeva. Prehrambena industrija također ima koristi od visoko koncentrirane, a istovremeno prihvatljive formulacije koja bez napora uklanja teške kontaminacije uljem, mastima, šećerom i proteinima. Higijenski se čiste površine, pokretne trake, sanduci, spremnici, bačve, hladnjače u trgovačkim kuhinjama, mesnicama i klaonicama. Osim toga, naš PressurePro Active Cleaner, alkalni RM 81 također je prikladan za visokotlačno čišćenje toplom vodom i može se koristiti u fazi pare do 150°C.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 4
pH vrijednost 12,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 120 x 120 x 280
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje dijelova
  • Odmašćivanje površina
  • Čišćenje cerada
  • Čišćenje podova i površina
