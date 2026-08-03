RM 82N, 20l

Sustavna njega za učinkovitu zaštitu grijaćeg izmjenjivača i dijelova koji provode vodu visokotlačnih čistača s toplom vodom, naslage kamenca u tvrdoj vodi i koroziju u mekoj vodi.

Svestrani proizvod za uklanjanje ulja, masti i organskih tvari visokotlačnim čistačima – Natural Active Cleaner RM 82N tvrtke Kärcher. Alkalno sredstvo za čišćenje, koje se nalazi na FiBL-ovom popisu resursa za organsku proizvodnju u Njemačkoj, napravljeno je od više od 99 posto prirodnih sastojaka. Surfaktanti u formuli potječu iz pšeničnih mekinja, kukuruza i drugih prirodnih izvora te su potpuno biorazgradivi. Bilo u (ekološkoj) poljoprivredi ili transportnoj industriji, u prehrambenoj industriji, na gradilištima ili u radionicama – svugdje gdje strojevi, vozila, traktori, kutije, bačve, hladnjače, podovi pa čak i cerade ili pokretne trake trebaju biti Očišćeno, ovo održivo i prirodno aktivno sredstvo za čišćenje doraslo je zadatku svojom maksimalnom snagom čišćenja. Ne sadrži silikone, mirise i bojila, lako se odvaja i iznimno je nježan za materijale – čak i za metale i obojene površine zahvaljujući formuli koja ne nagriza. Osim toga, PressurePro Natural Active Cleaner, alkalni RM 82N pruža učinkovitu snagu čišćenja čak i pri niskim temperaturama vode, a može se koristiti i s visokotlačnim čistačima s toplom vodom do 90 °C.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 11
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,4
RM 82N, 20l
RM 82N, 20l
RM 82N, 20l
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje dijelova
  • Odmašćivanje površina
  • Čišćenje podova i površina
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