Svestrani proizvod za uklanjanje ulja, masti i organskih tvari visokotlačnim čistačima – Natural Active Cleaner RM 82N tvrtke Kärcher. Alkalno sredstvo za čišćenje, koje se nalazi na FiBL-ovom popisu resursa za organsku proizvodnju u Njemačkoj, napravljeno je od više od 99 posto prirodnih sastojaka. Surfaktanti u formuli potječu iz pšeničnih mekinja, kukuruza i drugih prirodnih izvora te su potpuno biorazgradivi. Bilo u (ekološkoj) poljoprivredi ili transportnoj industriji, u prehrambenoj industriji, na gradilištima ili u radionicama – svugdje gdje strojevi, vozila, traktori, kutije, bačve, hladnjače, podovi pa čak i cerade ili pokretne trake trebaju biti Očišćeno, ovo održivo i prirodno aktivno sredstvo za čišćenje doraslo je zadatku svojom maksimalnom snagom čišćenja. Ne sadrži silikone, mirise i bojila, lako se odvaja i iznimno je nježan za materijale – čak i za metale i obojene površine zahvaljujući formuli koja ne nagriza. Osim toga, PressurePro Natural Active Cleaner, alkalni RM 82N pruža učinkovitu snagu čišćenja čak i pri niskim temperaturama vode, a može se koristiti i s visokotlačnim čistačima s toplom vodom do 90 °C.