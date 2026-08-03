Sredstvo za čišćenje mlazom, grubo, 25kg

Sredstvo za prskanje granulacije 0,25–1,4 mm. Vrlo učinkovit na čeliku, granitu, gaziranom i izloženom agregatnom betonu. Također idealno za uklanjanje hrđe, boje i grafita.

Sredstvo za grubo prskanje izrađeno od aluminijske troske namijenjeno za korištenje s Kärcher sustavima za pjeskarenje i pištoljima. Mineralni sprej za jednokratnu upotrebu nije topiv u vodi i ima granulaciju od 0,25 do 1,4 mm. Može se pohvaliti impresivnim performansama pri pjeskarenju čistog gaziranog i izloženog agregatnog betona, porfira, granita, čelika i klinkera. Osim toga, materijal je vrlo prikladan za uklanjanje boje, lakova i hrđe te za matiranje, grubo pjeskarenje i pjeskarenje zahvaljujući svom oštrom obliku, visokoj razini tvrdoće (6-7 Mohs) i vrlo abrazivnom učinku.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (kg) 25
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 25,2
Svojstva
  • za primjenu s Kärcher sustavima i pištoljima za pjeskarenje
  • Sredstvo za pjeskarenje od granulirane talioničke šljake (na bazi aluminij silikata)
  • Granulacija 0,25-1,4mm
  • Tvrdoća prema Mohsu: 6-7
  • za odstranjivanje grube nečistoće s podloga kao što su: čelik, granit, klinker, porfir, beton, porobeton i isprani beton
Sredstvo za čišćenje mlazom, grubo, 25kg
Sredstvo za čišćenje mlazom, grubo, 25kg
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Odstranjivanje hrđe
  • Čišćenje betona i materijala za oplate
  • Čišćenje fasada
  • Odstranjivanje hrđe, uklanjanje grafita
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