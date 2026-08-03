Sredstvo za grubo prskanje izrađeno od aluminijske troske namijenjeno za korištenje s Kärcher sustavima za pjeskarenje i pištoljima. Mineralni sprej za jednokratnu upotrebu nije topiv u vodi i ima granulaciju od 0,25 do 1,4 mm. Može se pohvaliti impresivnim performansama pri pjeskarenju čistog gaziranog i izloženog agregatnog betona, porfira, granita, čelika i klinkera. Osim toga, materijal je vrlo prikladan za uklanjanje boje, lakova i hrđe te za matiranje, grubo pjeskarenje i pjeskarenje zahvaljujući svom oštrom obliku, visokoj razini tvrdoće (6-7 Mohs) i vrlo abrazivnom učinku.