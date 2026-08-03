Aktivna pjena CP 940, 20l
Blago alkalna aktivna pjena za stabilnu pjenu u samoposlužnim praonicama. Aktivna pjena u skladu s VDA propisima s ugodnim mirisom limuna nježna je za lak radi dobrih svojstva ispiranja.
Idealan za pranje vozila s četkama u samoposlužnim sustavima pranja, ali također vrlo pogodan za korištenje u visokotlačnim čistačima s pjenastim mlazom: iznimno ekonomična aktivna pjena CP 940 iz Kärchera za temeljito i nježno pranje osobnih i gospodarskih vozila. Dizajnirana za korištenje kao mokra i suha pjena s četkom, aktivna pjena proizvodi svijetlu i voluminoznu pjenu koja bez napora otapa ulje, masnoću i mineralnu kontaminaciju dok povećava sposobnost klizanja četke za nježno čišćenje. Osim toga, kompatibilnost s nadolazećim proizvodima od voska sprječava mrlje na boji i smanjuje ponovno prljanje četkica. Površinski aktivne tvari sadržane u CP 935 su biorazgradive u skladu s OECD-om, što ga čini ekološki prihvatljivim, a vrlo brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|8
|Težina (kg)
|20,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|22,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 x 230 x 410
Svojstva
- šampon za pranje vozila četkama, intenzivno pjeni
- otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
- stvara voluminoznu, svijetlu i atraktivnu pjenu
- pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
- znatno smanjuje ponovno prljanje četki
- kompatibilan je s voskom pa stoga sprječava stvaranje sluzave mase na površini laka
- u skladu s VDA propisima
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- tenzidi prema OECD-u biološki razgradivi
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H315 Nadražuje kožu.
- H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
- P264 Nakon uporabe temeljito oprati
- P280a Nosite zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
Područja primjene
- Pranje vozila
- Pranje gospodarskih vozila
- Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
- Osobna vozila