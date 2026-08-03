Idealan za pranje vozila s četkama u samoposlužnim sustavima pranja, ali također vrlo pogodan za korištenje u visokotlačnim čistačima s pjenastim mlazom: iznimno ekonomična aktivna pjena CP 940 iz Kärchera za temeljito i nježno pranje osobnih i gospodarskih vozila. Dizajnirana za korištenje kao mokra i suha pjena s četkom, aktivna pjena proizvodi svijetlu i voluminoznu pjenu koja bez napora otapa ulje, masnoću i mineralnu kontaminaciju dok povećava sposobnost klizanja četke za nježno čišćenje. Osim toga, kompatibilnost s nadolazećim proizvodima od voska sprječava mrlje na boji i smanjuje ponovno prljanje četkica. Površinski aktivne tvari sadržane u CP 935 su biorazgradive u skladu s OECD-om, što ga čini ekološki prihvatljivim, a vrlo brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja.