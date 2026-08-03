Aktivna pjena CP 940, 20l

Blago alkalna aktivna pjena za stabilnu pjenu u samoposlužnim praonicama. Aktivna pjena u skladu s VDA propisima s ugodnim mirisom limuna nježna je za lak radi dobrih svojstva ispiranja.

Idealan za pranje vozila s četkama u samoposlužnim sustavima pranja, ali također vrlo pogodan za korištenje u visokotlačnim čistačima s pjenastim mlazom: iznimno ekonomična aktivna pjena CP 940 iz Kärchera za temeljito i nježno pranje osobnih i gospodarskih vozila. Dizajnirana za korištenje kao mokra i suha pjena s četkom, aktivna pjena proizvodi svijetlu i voluminoznu pjenu koja bez napora otapa ulje, masnoću i mineralnu kontaminaciju dok povećava sposobnost klizanja četke za nježno čišćenje. Osim toga, kompatibilnost s nadolazećim proizvodima od voska sprječava mrlje na boji i smanjuje ponovno prljanje četkica. Površinski aktivne tvari sadržane u CP 935 su biorazgradive u skladu s OECD-om, što ga čini ekološki prihvatljivim, a vrlo brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 8
Težina (kg) 20,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 x 230 x 410
Svojstva
  • šampon za pranje vozila četkama, intenzivno pjeni
  • otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
  • stvara voluminoznu, svijetlu i atraktivnu pjenu
  • pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
  • znatno smanjuje ponovno prljanje četki
  • kompatibilan je s voskom pa stoga sprječava stvaranje sluzave mase na površini laka
  • u skladu s VDA propisima
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • tenzidi prema OECD-u biološki razgradivi
  • ne sadrži NTA
Aktivna pjena CP 940, 20l
Aktivna pjena CP 940, 20l
Aktivna pjena CP 940, 20l
Aktivna pjena CP 940, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H315 Nadražuje kožu.
  • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P280a Nosite zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
Područja primjene
  • Pranje vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
  • Osobna vozila
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