Intenzivno otapalo nečistoće CP 930, 20l

Aktivno sredstvo prije prskanja, bez napora uklanja najtvrdokornije mrlje od masnoće i ulja. Lako ubrzava omekšavanje i uklanjanje ostataka insekata.

Intenzivno sredstvo za uklanjanje prljavštine CP 930 idealno je rješenje za pretpranje samoposlužnih praonica, ali je jednako pogodno i za pretpranje automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila. Snažno sredstvo za prskanje učinkovito je u svim temperaturnim rasponima, a također je brzo i nježno za materijale. Deterdžent iz Kärcherove visokoučinkovite CP linije čini masnoću, ulje, prljavštinu uzrokovanu emisijama i insekte širećima, što zauzvrat pouzdano otpušta te naslage za daleko bolje rezultate čišćenja u sljedećim koracima čišćenja. S tenzidima koji su razgradivi prema OECD-u, sredstvo za predčišćenje je ekološki prihvatljivo i također brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina (kg) 20,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 21,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 x 230 x 410
Svojstva
  • učinkovito sredstvo za prethodno prskanje za pretpranje osobnih i gospodarskih vozila
  • izaziva bubrenje onečišćenja od masti, ulja, emisija i insekata te ih pouzdano otapa
  • time se znatno poboljšava rezultat čišćenja sljedećih koraka u čišćenju
  • aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
  • brzo djeluje
  • neagresivan prema materijalu
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • tenzidi prema OECD-u biološki razgradivi
  • ne sadrži NTA
Intenzivno otapalo nečistoće CP 930, 20l
Intenzivno otapalo nečistoće CP 930, 20l
Intenzivno otapalo nečistoće CP 930, 20l
Intenzivno otapalo nečistoće CP 930, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Osobna vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH