PressurePro aktivno sred. za čišć., prah RM 80, 20kg

Visoko koncentrirani prah koji se raspršuje i otapa u vodi, svejžeg mirisa. Aktivno otapa nečistoće od ulja, masnoća i emisija na svim područjima temperatura, čuva materijal.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (kg) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 10,9
Težina (kg) 20
Težina uklj. ambalažu (kg) 20,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 750 x 450 x 120
Svojstva
  • vrlo izdašno sredstvo za visokotlačno čišćenje u prahu za pranje vozila
  • Otapa teške nečistoće na bazi ulja, masti i minerala
  • aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
  • Izuzetno ekonomičan
  • neagresivan prema materijalu
  • ne sadrži NTA
PressurePro aktivno sred. za čišć., prah RM 80, 20kg
PressurePro aktivno sred. za čišć., prah RM 80, 20kg
PressurePro aktivno sred. za čišć., prah RM 80, 20kg
PressurePro aktivno sred. za čišć., prah RM 80, 20kg
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Osobna vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
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