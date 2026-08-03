PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l

Lužnato pjenušavo sredstvo za čišć. RM 838 za beskontaktno pranje vozila. Bez problema odstranjuje jaka onečišć. od ulja i masnoća, ostatke insekata i nečistoće s ceste, pri čemu čuva lak.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 3
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 12
Težina (kg) 3,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 153 x 115 x 240
Svojstva
  • Snažno pjenušavo sredstvo za beskontaktno pranje vozila
  • otapa jaka onečišćenja od ulja i masti, a isto tako i čađu, smolu, ostatke insekata i nečistoću s ceste
  • pojačani učinak čišćenja zahvaljujući integriranim mikrokristalima
  • posebno učinkovito zbog voluminozne pjene sa sitnim porama, koja dugo ostaje na površini
  • pranje bez četki sprječava nastajanje mikro-ogrebotina
  • Vrlo nježan za boju, ukrasne letvice i aluminijske naplatke
  • velika izdašnost
  • Vrlo kratko vrijeme kontakta
  • ugodan, svježi miris
  • u skladu s VDA propisima
PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l
PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
  • Z 20 Sadrži Limonene. Može izazvati alergijsku reakciju.
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Područja primjene
  • Pranje vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
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