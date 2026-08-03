PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l
Lužnato pjenušavo sredstvo za čišć. RM 838 za beskontaktno pranje vozila. Bez problema odstranjuje jaka onečišć. od ulja i masnoća, ostatke insekata i nečistoće s ceste, pri čemu čuva lak.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|3
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|12
|Težina (kg)
|3,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|153 x 115 x 240
Svojstva
- Snažno pjenušavo sredstvo za beskontaktno pranje vozila
- otapa jaka onečišćenja od ulja i masti, a isto tako i čađu, smolu, ostatke insekata i nečistoću s ceste
- pojačani učinak čišćenja zahvaljujući integriranim mikrokristalima
- posebno učinkovito zbog voluminozne pjene sa sitnim porama, koja dugo ostaje na površini
- pranje bez četki sprječava nastajanje mikro-ogrebotina
- Vrlo nježan za boju, ukrasne letvice i aluminijske naplatke
- velika izdašnost
- Vrlo kratko vrijeme kontakta
- ugodan, svježi miris
- u skladu s VDA propisima
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- H290 Može nagrizati metale.
- H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
- Z 20 Sadrži Limonene. Može izazvati alergijsku reakciju.
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Područja primjene
- Pranje vozila
- Pranje gospodarskih vozila