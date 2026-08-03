RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
Brzodjelujući i nježan VehiclePro PreWash RM 803 Classic za korištenje u sustavima za pranje vozila i samoposlužnim praonicama. Snažno sredstvo za predčišćenje može se koristiti i za osobna i za gospodarska vozila i učinkovito je u svim temperaturnim rasponima. To je zato što napada mast, ulje, insekte i prljavštinu uzrokovanu emisijama tako što širi prljavštinu, što zauzvrat olabavi prljavštinu i značajno poboljšava rezultat čišćenja sljedećih koraka čišćenja, bez obzira koliko je voda tvrda ili mekana. Surfaktanti u formuli su biorazgradivi prema definiciji EEC 648/2004. RM 803 također brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|12
|Težina (kg)
|10,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|287 x 150 x 329
Svojstva
- učinkovito sredstvo za prethodno prskanje za pretpranje osobnih i gospodarskih vozila
- izaziva bubrenje onečišćenja od masti, ulja, emisija i insekata te ih pouzdano otapa
- time se znatno poboljšava rezultat čišćenja sljedećih koraka u čišćenju
- aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
- brzo djeluje
- neagresivan prema materijalu
- tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
- Dekonzerviranje vozila
- Pranje vozila
- Pranje vozila / motora
- Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli