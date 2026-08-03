Brzodjelujući i nježan VehiclePro PreWash RM 803 Classic za korištenje u sustavima za pranje vozila i samoposlužnim praonicama. Snažno sredstvo za predčišćenje može se koristiti i za osobna i za gospodarska vozila i učinkovito je u svim temperaturnim rasponima. To je zato što napada mast, ulje, insekte i prljavštinu uzrokovanu emisijama tako što širi prljavštinu, što zauzvrat olabavi prljavštinu i značajno poboljšava rezultat čišćenja sljedećih koraka čišćenja, bez obzira koliko je voda tvrda ili mekana. Surfaktanti u formuli su biorazgradivi prema definiciji EEC 648/2004. RM 803 također brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja.