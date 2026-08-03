RM 803 Classic** 200l prewash, 200l

VehiclePro PreWash RM 803 Classic: Snažno, ali nježno sredstvo za prethodno raspršivanje pod visokim pritiskom. Ubrzava omekšavanje i uklanjanje ulja i masti, kao i ostataka insekata.

Brzodjelujući i nježan VehiclePro PreWash RM 803 Classic za korištenje u sustavima za pranje vozila i samoposlužnim praonicama. Snažno sredstvo za predčišćenje može se koristiti i za osobna i za gospodarska vozila i učinkovito je u svim temperaturnim rasponima. To je zato što napada mast, ulje, insekte i prljavštinu uzrokovanu emisijama tako što širi prljavštinu, što zauzvrat olabavi prljavštinu i značajno poboljšava rezultat čišćenja sljedećih koraka čišćenja, bez obzira koliko je voda tvrda ili mekana. Surfaktanti u formuli su biorazgradivi prema definiciji EEC 648/2004. RM 803 također brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 12
Težina (kg) 212
Težina uklj. ambalažu (kg) 222,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 580 x 580 x 970
Svojstva
  • učinkovito sredstvo za prethodno prskanje za pretpranje osobnih i gospodarskih vozila
  • izaziva bubrenje onečišćenja od masti, ulja, emisija i insekata te ih pouzdano otapa
  • time se znatno poboljšava rezultat čišćenja sljedećih koraka u čišćenju
  • aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
  • brzo djeluje
  • neagresivan prema materijalu
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
  • Dekonzerviranje vozila
  • Pranje vozila
  • Pranje vozila / motora
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH