RM 803 eco!perform *ND 200l prewash, 200l
VehiclePro Pretwash RM 803 eco!perform s Nordic Swan certifikatom: ekološki prihvatljivo sredstvo za prethodno prskanje. Ubrzava omekšavanje i uklanjanje ulja, masti i ostataka insekata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|200
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|11
|Težina (kg)
|210,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|221,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|580 x 580 x 970
Područja primjene
- Dekonzerviranje vozila
- Pranje vozila
- Pranje vozila / motora
- Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli