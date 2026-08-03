RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
VehiclePro Pretwash RM 803 eco!perform s Nordic Swan certifikatom: ekološki prihvatljivo sredstvo za prethodno prskanje. Ubrzava omekšavanje i uklanjanje ulja, masti i ostataka insekata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|11
|Težina (kg)
|21
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|21,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 237 x 430
Svojstva
- učinkovito sredstvo za prethodno prskanje za pretpranje osobnih i gospodarskih vozila
- izaziva bubrenje onečišćenja od masti, ulja, emisija i insekata te ih pouzdano otapa
- time se znatno poboljšava rezultat čišćenja sljedećih koraka u čišćenju
- aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
- brzo djeluje
- neagresivan prema materijalu
- tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
- P234 Čuvati samo u originalnom pakiranju.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P390 Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.
- P406 Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/u spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.
Područja primjene
- Dekonzerviranje vozila
- Pranje vozila
- Pranje vozila / motora
- Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli