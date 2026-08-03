RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l

VehiclePro Pretwash RM 803 eco!perform s Nordic Swan certifikatom: ekološki prihvatljivo sredstvo za prethodno prskanje. Ubrzava omekšavanje i uklanjanje ulja, masti i ostataka insekata.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 11
Težina (kg) 21
Težina uklj. ambalažu (kg) 21,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 237 x 430
Svojstva
  • učinkovito sredstvo za prethodno prskanje za pretpranje osobnih i gospodarskih vozila
  • izaziva bubrenje onečišćenja od masti, ulja, emisija i insekata te ih pouzdano otapa
  • time se znatno poboljšava rezultat čišćenja sljedećih koraka u čišćenju
  • aktivno čisti u svim temperaturnim područjima
  • brzo djeluje
  • neagresivan prema materijalu
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
  • P234 Čuvati samo u originalnom pakiranju.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P390 Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.
  • P406 Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/u spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.
Područja primjene
  • Dekonzerviranje vozila
  • Pranje vozila
  • Pranje vozila / motora
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
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