RM 812 eco!perform *ND 200l foam wash, 200l
VehiclePro Aktivna pjena RM 812 eco!perform s Nordic Swan certifikatom: ekološki prihvatljiva aktivna pjena visokog učinka čišćenja. Njegovi sastojci su nježni prema vozilima i četkama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|200
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13
|Težina (kg)
|206,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|223,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|580 x 580 x 970
Područja primjene
- Pranje vozila
- Pranje gospodarskih vozila
- Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
- Osobna vozila