RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
VehiclePro Aktivna pjena RM 812 eco!perform s Nordic Swan certifikatom: ekološki prihvatljiva aktivna pjena visokog učinka čišćenja. Njegovi sastojci su nježni prema vozilima i četkama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13
|Težina (kg)
|20,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|22
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 237 x 430
Svojstva
- šampon za pranje vozila četkama, intenzivno pjeni
- otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
- stvara voluminoznu, svijetlu i atraktivnu pjenu
- pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
- znatno smanjuje ponovno prljanje četki
- kompatibilan je s voskom pa stoga sprječava stvaranje sluzave mase na površini laka
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
- Pranje vozila
- Pranje gospodarskih vozila
- Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
- Osobna vozila