RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l

VehiclePro Aktivna pjena RM 812 eco!perform s Nordic Swan certifikatom: ekološki prihvatljiva aktivna pjena visokog učinka čišćenja. Njegovi sastojci su nježni prema vozilima i četkama.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina (kg) 20,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 22
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 237 x 430
Svojstva
  • šampon za pranje vozila četkama, intenzivno pjeni
  • otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
  • stvara voluminoznu, svijetlu i atraktivnu pjenu
  • pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
  • znatno smanjuje ponovno prljanje četki
  • kompatibilan je s voskom pa stoga sprječava stvaranje sluzave mase na površini laka
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
  • Pranje vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
  • Osobna vozila
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