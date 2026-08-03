RM 829 Classic** 20l drying assistance, 20l
VehiclePro pomoć za sušenje RM 829 Classic: brzo uklanja vodeni film i izuzetno ekonomično suši vozila. Također za meku i osmoznu vodu. U skladu s VDA propisima.
Naše VehiclePro pomoćno sredstvo za sušenje RM 829 Classic prikladno je za upotrebu s vodom svih tvrdoća za pranje automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila. Učinkovito sušenje omogućuje brzo uklanjanje velikih površina vodenog filma, čime se osiguravaju vrlo dobri rezultati sušenja. Sredstvo je također usklađeno s VDA propisima, ne sadrži mineralna ulja i mineralne ugljikovodike, a površinski aktivne tvari koje sadrži su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. Visok učinak do 70 automobila po litri omogućuje iznimno ekonomičnu potrošnju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|3
|Težina (kg)
|20,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|21
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 237 x 430
Područja primjene
- Osobna vozila
- Pranje gospodarskih vozila