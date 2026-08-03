RM 829 Classic** 20l drying assistance, 20l

VehiclePro pomoć za sušenje RM 829 Classic: brzo uklanja vodeni film i izuzetno ekonomično suši vozila. Također za meku i osmoznu vodu. U skladu s VDA propisima.

Naše VehiclePro pomoćno sredstvo za sušenje RM 829 Classic prikladno je za upotrebu s vodom svih tvrdoća za pranje automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila. Učinkovito sušenje omogućuje brzo uklanjanje velikih površina vodenog filma, čime se osiguravaju vrlo dobri rezultati sušenja. Sredstvo je također usklađeno s VDA propisima, ne sadrži mineralna ulja i mineralne ugljikovodike, a površinski aktivne tvari koje sadrži su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. Visok učinak do 70 automobila po litri omogućuje iznimno ekonomičnu potrošnju.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 3
Težina (kg) 20,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 21
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 237 x 430
RM 829 Classic** 20l drying assistance, 20l
RM 829 Classic** 20l drying assistance, 20l
RM 829 Classic** 20l drying assistance, 20l
Područja primjene
  • Osobna vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
Pribor
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