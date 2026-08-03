Naše VehiclePro pomoćno sredstvo za sušenje RM 829 Classic prikladno je za upotrebu s vodom svih tvrdoća za pranje automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila. Učinkovito sušenje omogućuje brzo uklanjanje velikih površina vodenog filma, čime se osiguravaju vrlo dobri rezultati sušenja. Sredstvo je također usklađeno s VDA propisima, ne sadrži mineralna ulja i mineralne ugljikovodike, a površinski aktivne tvari koje sadrži su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. Visok učinak do 70 automobila po litri omogućuje iznimno ekonomičnu potrošnju.