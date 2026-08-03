VehiclePro pomoćno sredstvo za sušenje RM 829 eco!perform s Nordic Swan certifikatom nudi zadivljujuću ekološki prihvatljivu formulaciju, optimalna svojstva sušenja i dugotrajnu zaštitu. Prikladno za pranje automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila, sredstvo osigurava brzo uklanjanje velike površine vodenog filma, stvarajući tako najbolje uvjete za izvrsne rezultate sušenja – bez obzira na tvrdoću vode. Pomoć pri sušenju s visokim učinkom omogućuje pranje do 70 automobila po litri i sukladan je VDA propisima te ne sadrži mineralna ulja i mineralni ugljik.