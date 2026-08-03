RM 829 eco!perform *ND 20l drying assist, 20l
VehiclePro pomoćno sredstvo za sušenje RM 829 eco!perform s Nordic Swan certifikatom: pogodno za sve tvrdoće vode. Omogućuje brzo uklanjanje vodenog filma i posebno je ekološki prihvatljiv.
VehiclePro pomoćno sredstvo za sušenje RM 829 eco!perform s Nordic Swan certifikatom nudi zadivljujuću ekološki prihvatljivu formulaciju, optimalna svojstva sušenja i dugotrajnu zaštitu. Prikladno za pranje automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila, sredstvo osigurava brzo uklanjanje velike površine vodenog filma, stvarajući tako najbolje uvjete za izvrsne rezultate sušenja – bez obzira na tvrdoću vode. Pomoć pri sušenju s visokim učinkom omogućuje pranje do 70 automobila po litri i sukladan je VDA propisima te ne sadrži mineralna ulja i mineralni ugljik.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|4
|Težina (kg)
|20,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|21
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 237 x 430
Područja primjene
- Osobna vozila
- Pranje gospodarskih vozila