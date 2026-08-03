RM 829 eco!perform *ND 20l drying assist, 20l

VehiclePro pomoćno sredstvo za sušenje RM 829 eco!perform s Nordic Swan certifikatom: pogodno za sve tvrdoće vode. Omogućuje brzo uklanjanje vodenog filma i posebno je ekološki prihvatljiv.

VehiclePro pomoćno sredstvo za sušenje RM 829 eco!perform s Nordic Swan certifikatom nudi zadivljujuću ekološki prihvatljivu formulaciju, optimalna svojstva sušenja i dugotrajnu zaštitu. Prikladno za pranje automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila, sredstvo osigurava brzo uklanjanje velike površine vodenog filma, stvarajući tako najbolje uvjete za izvrsne rezultate sušenja – bez obzira na tvrdoću vode. Pomoć pri sušenju s visokim učinkom omogućuje pranje do 70 automobila po litri i sukladan je VDA propisima te ne sadrži mineralna ulja i mineralni ugljik.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 4
Težina (kg) 20,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 21
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 237 x 430
RM 829 eco!perform *ND 20l drying assist, 20l
RM 829 eco!perform *ND 20l drying assist, 20l
RM 829 eco!perform *ND 20l drying assist, 20l
RM 829 eco!perform *ND 20l drying assist, 20l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Osobna vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
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