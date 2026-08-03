RM 890** 200l precleaner, 200l
VehiclePro Klear!Pretwash RM 890: alkalno sredstvo za čišćenje koje u tren oka uklanja prljavštinu s ceste, masnoću i insekte. Sukladno VDA i prikladno za sve sustave procesirane vode i tvrdoće vode.
Izuzetno moćan, ali nježan prema laku automobila i gospodarskih vozila: visoko koncentrirano, alkalno sredstvo za predčišćenje VehiclePro Klear!PreWash RM 890 za upotrebu u sustavima za pranje vozila posebno je impresivno kada se suočite s teškim zaprljanjem uzrokovanim prianjajućim ostacima insekata, i pouzdano također otpušta mast, ulje i prljavštinu uzrokovanu emisijama. Ovo čini deterdžent iz Kärcherovog Kleara! linija važan dodatak za izvrsne rezultate čišćenja. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 sukladan je VDA, radi sa svim tvrdoćama vode i sustavima s procesiranom vodom i, s prinosom do 100 automobila po litri, posebno je ekonomičan za korištenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|200
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|12
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|225
Svojstva
- visoko koncentrirana
- snažan učinak čišćenja, ali i dalje nježan prema površini vozila
- bez napora daje izvrstan rezultat čišćenja.
- učinkovito djelovanje kod svih tvrdoća vode
- Pouzdano otapa masnoću, ulje i onečišćenja. Čini da nečistoća od insekata da nabubri i pouzdano je otapa
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
- Osobna vozila