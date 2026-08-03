RM 890** 20L precleaner, 20l

VehiclePro Klear!Pretwash RM 890: alkalno sredstvo za čišćenje koje u tren oka uklanja prljavštinu s ceste, masnoću i insekte. Sukladno VDA i prikladno za sve sustave procesirane vode i tvrdoće vode.

Izuzetno moćan, ali nježan prema laku automobila i gospodarskih vozila: visoko koncentrirano, alkalno sredstvo za predčišćenje VehiclePro Klear!PreWash RM 890 za upotrebu u sustavima za pranje vozila posebno je impresivno kada se suočite s teškim zaprljanjem uzrokovanim prianjajućim ostacima insekata, i pouzdano također otpušta mast, ulje i prljavštinu uzrokovanu emisijama. Ovo čini deterdžent iz Kärcherovog Kleara! linija važan dodatak za izvrsne rezultate čišćenja. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 sukladan je VDA, radi sa svim tvrdoćama vode i sustavima s procesiranom vodom i, s prinosom do 100 automobila po litri, posebno je ekonomičan za korištenje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 12
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,4
Svojstva
  • visoko koncentrirana
  • snažan učinak čišćenja, ali i dalje nježan prema površini vozila
  • bez napora daje izvrstan rezultat čišćenja.
  • učinkovito djelovanje kod svih tvrdoća vode
  • Pouzdano otapa masnoću, ulje i onečišćenja. Čini da nečistoća od insekata da nabubri i pouzdano je otapa
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
RM 890** 20L precleaner, 20l
RM 890** 20L precleaner, 20l
RM 890** 20L precleaner, 20l
RM 890** 20L precleaner, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Osobna vozila
Pribor
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