Izuzetno moćan, ali nježan prema laku automobila i gospodarskih vozila: visoko koncentrirano, alkalno sredstvo za predčišćenje VehiclePro Klear!PreWash RM 890 za upotrebu u sustavima za pranje vozila posebno je impresivno kada se suočite s teškim zaprljanjem uzrokovanim prianjajućim ostacima insekata, i pouzdano također otpušta mast, ulje i prljavštinu uzrokovanu emisijama. Ovo čini deterdžent iz Kärcherovog Kleara! linija važan dodatak za izvrsne rezultate čišćenja. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 sukladan je VDA, radi sa svim tvrdoćama vode i sustavima s procesiranom vodom i, s prinosom do 100 automobila po litri, posebno je ekonomičan za korištenje.