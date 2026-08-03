RM 893** 20l drying assistance, 20l

Brzo razgrađuje vodeni film kako bi se minimalizirale perlice na površini i osigurali optimalni rezultati sušenja. Koristite štedljivo, otporno na smrzavanje (–10 ° C) i usklađeno s VDA.

Vrlo ekonomično i visokoučinkovito sušilo VehiclePro Klear!Dry RM 893 je impresivna pomoć pri sušenju za korištenje u sustavima za pranje vozila, jer osigurava eksplozivno brzo uklanjanje vodenog filma i time najbolje rezultate sušenja, bez obzira na tvrdoću vode. VehiclePro Klear!Dry RM 893 je u skladu s VDA propisima, a uz učinak od 150 automobila po litri, sredstvo je vrlo ekonomično za upotrebu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 4
Težina uklj. ambalažu (kg) 20,6
RM 893** 20l drying assistance, 20l
RM 893** 20l drying assistance, 20l
RM 893** 20l drying assistance, 20l
RM 893** 20l drying assistance, 20l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Automobili
  • Pranje gospodarskih vozila
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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