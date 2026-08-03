VehiclePro Klear!Shine RM 895 Kärcher je vrhunska njega s voskom s dugotrajnom zaštitom. Razvijen za korištenje u sustavima autopraonica i izuzetno ekonomičan sa do 125 vozila po litri koncentrata, vosak ispunjava čak i najviše zahtjeve. Stvara savršenu završnu obradu površine s impresivnim efektom sjaja – bez obzira na to koristi li se tvrda ili meka voda i bez ostavljanja tragova na staklima vozila. Konzervans visokog sjaja štiti boju do 8 uzastopnih pranja, pruža dugotrajan učinak perla na površini boje kako bi se osigurali izvrsni rezultati sušenja i, naravno, sukladan je VDA.