RM 895** 10l Klear!Shine, 10l
Vehicle Care za savršenu površinsku obradu i najviše zahtjeve stvara impresivan učinak sjaja kao i trajnu zaštitu od utjecaja okoline. Sukladno VDA.
VehiclePro Klear!Shine RM 895 Kärcher je vrhunska njega s voskom s dugotrajnom zaštitom. Razvijen za korištenje u sustavima autopraonica i izuzetno ekonomičan sa do 125 vozila po litri koncentrata, vosak ispunjava čak i najviše zahtjeve. Stvara savršenu završnu obradu površine s impresivnim efektom sjaja – bez obzira na to koristi li se tvrda ili meka voda i bez ostavljanja tragova na staklima vozila. Konzervans visokog sjaja štiti boju do 8 uzastopnih pranja, pruža dugotrajan učinak perla na površini boje kako bi se osigurali izvrsni rezultati sušenja i, naravno, sukladan je VDA.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|4
|Težina (kg)
|9,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|287 x 150 x 329
Područja primjene
- Automobili