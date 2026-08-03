RM 895** 10l Klear!Shine, 10l

Vehicle Care za savršenu površinsku obradu i najviše zahtjeve stvara impresivan učinak sjaja kao i trajnu zaštitu od utjecaja okoline. Sukladno VDA.

VehiclePro Klear!Shine RM 895 Kärcher je vrhunska njega s voskom s dugotrajnom zaštitom. Razvijen za korištenje u sustavima autopraonica i izuzetno ekonomičan sa do 125 vozila po litri koncentrata, vosak ispunjava čak i najviše zahtjeve. Stvara savršenu završnu obradu površine s impresivnim efektom sjaja – bez obzira na to koristi li se tvrda ili meka voda i bez ostavljanja tragova na staklima vozila. Konzervans visokog sjaja štiti boju do 8 uzastopnih pranja, pruža dugotrajan učinak perla na površini boje kako bi se osigurali izvrsni rezultati sušenja i, naravno, sukladan je VDA.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 4
Težina (kg) 9,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 287 x 150 x 329
RM 895** 10l Klear!Shine, 10l
RM 895** 10l Klear!Shine, 10l
RM 895** 10l Klear!Shine, 10l
RM 895** 10l Klear!Shine, 10l
Područja primjene
  • Automobili
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