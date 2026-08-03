RM 896** 20l Klear!Rim, 20l

Izuzetno snažno sredstvo za čišćenje naplataka za sve obložene aluminijske i čelične naplatke. Visoko koncentriran, alkalni i istovremeno posebno nježan za materijale.

VehiclePro Klear!Rim RM 896 vrhunski je Kärcherov čistač naplataka za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine bez napora tijekom pranja vozila. Prikladno za korištenje u sustavima za pranje vozila, visokokoncentrirano sredstvo za čišćenje iz Kärcher Klear!Line serije brzo, pouzdano i vrlo učinkovito uklanja ostatke prašine s kočnica, istrošenosti guma, kamenca i soli s ceste. Ovaj vrhunski proizvod za zaštitu materijala ne napada premaze aluminijskih i čeličnih naplataka, nepremazane betonske podove ili čelične lukove kotača. Osim toga, VehiclePro Klear!Rim RM 896 s učinkom čišćenja od oko 400 naplataka po litri vrlo je ekonomičan i preko 90 posto biorazgradiv – površinski aktivne tvari u skladu s EEC 648/2004.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,8
Svojstva
  • visokoučinkovito sredstvo za čišćenje naplataka
  • pouzdano odstranjuje prašinu od kočnica, tragove guma, ostatke soli i mrlje od kamenca
  • neagresivan prema materijalu
  • Ne nagriza nezaštićene betonske podove i čelične rampe
  • brzo djeluje
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • preko 90 % biološki razgradivo
  • ne sadrži NTA
  • visoko koncentrirana
RM 896** 20l Klear!Rim, 20l
RM 896** 20l Klear!Rim, 20l
RM 896** 20l Klear!Rim, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Čišćenje naplataka
Pribor
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