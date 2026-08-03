Izuzetno ekonomična visokotlačna perilica CP 935 sa svježim mirisom jabuke za temeljito pranje automobila i bicikala u samoposlužnim praonicama. Snažan koncentrat za čišćenje posebno je učinkovit i otapa čak i najtvrdokornije ostatke ulja, masti, sokova drveća, blata i insekata. Istovremeno se može pohvaliti impresivnim ekološkim svojstvima: surfaktanti sadržani u CP 935 su biorazgradivi prema OECD-u i vrlo brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja, što ga čini idealnim za ovu svrhu. S do 50 pranja automobila po litri, visokotlačni deterdžent iz Kärchera također je vrlo ekonomičan.