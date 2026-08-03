Sred. za visokotlačno pranje CP 935, 20l

Visokoučinkoviti koncentrat za čišćenje s mirisom jabuke, za pranje vozila. Odstranjuje najjača onečišćenja kao što su prašina, ulje, maziva, ostaci insekata, smola s drveća i blato.

Izuzetno ekonomična visokotlačna perilica CP 935 sa svježim mirisom jabuke za temeljito pranje automobila i bicikala u samoposlužnim praonicama. Snažan koncentrat za čišćenje posebno je učinkovit i otapa čak i najtvrdokornije ostatke ulja, masti, sokova drveća, blata i insekata. Istovremeno se može pohvaliti impresivnim ekološkim svojstvima: surfaktanti sadržani u CP 935 su biorazgradivi prema OECD-u i vrlo brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja, što ga čini idealnim za ovu svrhu. S do 50 pranja automobila po litri, visokotlačni deterdžent iz Kärchera također je vrlo ekonomičan.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 12
Težina (kg) 20,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 21,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 x 230 x 430
Svojstva
  • snažno sredstvo za visokotlačno pranje vozila
  • otapa čak i najjača onečišćenja od ulja, maziva, smole s drveća, blata i insekata
  • brzo djeluje
  • Izuzetno ekonomičan
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • tenzidi prema OECD-u biološki razgradivi
  • ne sadrži NTA
Sred. za visokotlačno pranje CP 935, 20l
Sred. za visokotlačno pranje CP 935, 20l
Sred. za visokotlačno pranje CP 935, 20l
Sred. za visokotlačno pranje CP 935, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Osobna vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
Pribor
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