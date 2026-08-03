Sredstvo za čišć. naplataka, alkalno CP 901, 20l

Alkalno sredstvo za čišćenje naplataka za samoposlužne sustave koje je vrlo lako prepoznati po žutoj boji. Za nježno uklanjanje tvrdokorne prljavštine s naplataka od lakih legura i čelika.

Visoko učinkovit i vidljiv: uz izuzetno dobre performanse čišćenja, Kärcherovo alkalno sredstvo za čišćenje naplataka CP 901 impresionira svojom prepoznatljivom žutom bojom, koja nudi najveću vidljivost tijekom primjene i tako omogućuje optimalnu raspodjelu na naplatcima od lakih legura i čelika. Uobičajena prljavština kao što je zagorjela prašina od kočnica, istrošenost guma, zimska sol ili kamenac tako se savršeno hvataju i uklanjaju što je brže moguće. CP 901 je prikladan za pranje vozila u samoposlužnim praonicama, kao i za raspršivače i 90 posto je biorazgradiv – površinski aktivne tvari sadržane u skladu s EEC 648/2004. Sredstvo za čišćenje naplataka koje štiti materijal ne napada nepremazane betonske podove ili čelične lukove kotača i nudi visoku učinkovitost s učinkom čišćenja od oko 400 naplataka po litri.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,9
Sredstvo za čišć. naplataka, alkalno CP 901, 20l
Sredstvo za čišć. naplataka, alkalno CP 901, 20l
Sredstvo za čišć. naplataka, alkalno CP 901, 20l
Sredstvo za čišć. naplataka, alkalno CP 901, 20l
Područja primjene
  • Čišćenje naplataka
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