Sredstvo za čišć. naplataka, alkalno CP 901, 20l
Alkalno sredstvo za čišćenje naplataka za samoposlužne sustave koje je vrlo lako prepoznati po žutoj boji. Za nježno uklanjanje tvrdokorne prljavštine s naplataka od lakih legura i čelika.
Visoko učinkovit i vidljiv: uz izuzetno dobre performanse čišćenja, Kärcherovo alkalno sredstvo za čišćenje naplataka CP 901 impresionira svojom prepoznatljivom žutom bojom, koja nudi najveću vidljivost tijekom primjene i tako omogućuje optimalnu raspodjelu na naplatcima od lakih legura i čelika. Uobičajena prljavština kao što je zagorjela prašina od kočnica, istrošenost guma, zimska sol ili kamenac tako se savršeno hvataju i uklanjaju što je brže moguće. CP 901 je prikladan za pranje vozila u samoposlužnim praonicama, kao i za raspršivače i 90 posto je biorazgradiv – površinski aktivne tvari sadržane u skladu s EEC 648/2004. Sredstvo za čišćenje naplataka koje štiti materijal ne napada nepremazane betonske podove ili čelične lukove kotača i nudi visoku učinkovitost s učinkom čišćenja od oko 400 naplataka po litri.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|22,9
Područja primjene
- Čišćenje naplataka