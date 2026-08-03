Visoko učinkovit i vidljiv: uz izuzetno dobre performanse čišćenja, Kärcherovo alkalno sredstvo za čišćenje naplataka CP 901 impresionira svojom prepoznatljivom žutom bojom, koja nudi najveću vidljivost tijekom primjene i tako omogućuje optimalnu raspodjelu na naplatcima od lakih legura i čelika. Uobičajena prljavština kao što je zagorjela prašina od kočnica, istrošenost guma, zimska sol ili kamenac tako se savršeno hvataju i uklanjaju što je brže moguće. CP 901 je prikladan za pranje vozila u samoposlužnim praonicama, kao i za raspršivače i 90 posto je biorazgradiv – površinski aktivne tvari sadržane u skladu s EEC 648/2004. Sredstvo za čišćenje naplataka koje štiti materijal ne napada nepremazane betonske podove ili čelične lukove kotača i nudi visoku učinkovitost s učinkom čišćenja od oko 400 naplataka po litri.