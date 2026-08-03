Sredstvo za visokotlačno pranje RM 806, 5l
Koncentrat deterdženta za visokotlačno pranje. Sa širokim područjem primjene za uklanjanje najtvrdokornijih ostataka ulja, masti, insekata i sokova drveća. Bez NTA.
Može se koristiti univerzalno za pranje automobila, gospodarskih vozila, bicikala i motora, moćno VehiclePro sredstvo RM 806 za korištenje u samoposlužnim praonicama. Ultra-učinkovit visokotlačni deterdžent bez NTA otapa čak i najtvrdokornije ostatke ulja, masti, blata, insekata i sokova drveća. Brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja, a tenzidi koje sadrži, a koji su biorazgradivi u skladu s EEC 648/2004, pomažu osigurati ekološki prihvatljivo pranje vozila. Štoviše, koncentrat iz Kärcher VehiclePro asortimana impresionira visokim učinkom od do 60 pranja automobila po litri.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13
|Težina (kg)
|5,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|190 x 150 x 260
Svojstva
- snažno sredstvo za visokotlačno pranje vozila
- otapa čak i najjača onečišćenja od ulja, maziva, smole s drveća, blata i insekata
- brzo djeluje
- Izuzetno ekonomičan
- Brzo odvaja ulje/vodu u separatoru ulja
- tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Područje transporta i uređaji
- Pranje vozila / motora
- Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli