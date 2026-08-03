VehiclePro aktivna pjena Nano RM 816 Classic, 200l

Kompatibilno s voskom, snažno i u skladu s VDA propisima pjenasto sredstvo za čišćenje sustava pranja vozila. Najbolja priprema za sušenje i savršeno je usklađen s našim Nano RM 832 Classic.

Naša VehiclePro aktivna pjena Nano RM 816 Classic aktivna je pjena visokog stupnja čišćenja s efektom lotosa za pranje automobila u sustavima za pranje vozila. RM 816 Classic učinkovito uklanja masnoću, ulje i prljavštinu uzrokovanu ispušnim plinovima kao i ostatke insekata. Aktivna pjena priprema se za sušenje, stvara nanostrukturiranu površinu i stoga je savršeno usklađena s naknadnim tretmanom s VehiclePro sredstvom za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic. Zahvaljujući kompatibilnosti s voskom pouzdano je spriječeno stvaranje pruga na površini laka. Osim toga, lako odvojivi pjenasti čistač također podržava sposobnost klizanja četkica, čime štiti lak i značajno smanjuje ponovno prljanje četkica u sustavu, što znači da se može koristiti i kao šampon za četke. Sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s OECD-om.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 9
Težina (kg) 204,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 221,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 580 x 580 x 970
Svojstva
  • učinkoviti šampon za četke na bazi nano tehnologije
  • pouzdano odstranjuje onečišćenja od masnoća, ulja, emisijska onečišćenja i insekte
  • stvara površinu nano strukture za daljnju obradu sredstvom za sušenje i sjaj NANO RM 832 ASF
  • samostalno odbija vodu
  • pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
  • znatno smanjuje ponovno prljanje četki
  • kompatibilan je s voskom pa stoga sprječava stvaranje sluzave mase na površini laka
  • u skladu s VDA propisima
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • tenzidi prema OECD-u biološki razgradivi
  • ne sadrži NTA
VehiclePro aktivna pjena Nano RM 816 Classic, 200l
VehiclePro aktivna pjena Nano RM 816 Classic, 200l
VehiclePro aktivna pjena Nano RM 816 Classic, 200l
VehiclePro aktivna pjena Nano RM 816 Classic, 200l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H315 Nadražuje kožu.
  • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P280a Nosite zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Pranje vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
  • Osobna vozila
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