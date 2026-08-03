Naša VehiclePro aktivna pjena Nano RM 816 Classic aktivna je pjena visokog stupnja čišćenja s efektom lotosa za pranje automobila u sustavima za pranje vozila. RM 816 Classic učinkovito uklanja masnoću, ulje i prljavštinu uzrokovanu ispušnim plinovima kao i ostatke insekata. Aktivna pjena priprema se za sušenje, stvara nanostrukturiranu površinu i stoga je savršeno usklađena s naknadnim tretmanom s VehiclePro sredstvom za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic. Zahvaljujući kompatibilnosti s voskom pouzdano je spriječeno stvaranje pruga na površini laka. Osim toga, lako odvojivi pjenasti čistač također podržava sposobnost klizanja četkica, čime štiti lak i značajno smanjuje ponovno prljanje četkica u sustavu, što znači da se može koristiti i kao šampon za četke. Sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s OECD-om.