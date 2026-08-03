VehiclePro aktivna pjena Nano RM 816 Classic, 20l
Kompatibilno s voskom, snažno i u skladu s VDA propisima pjenasto sredstvo za čišćenje sustava pranja vozila. Najbolja priprema za sušenje i savršeno je usklađen s našim Nano RM 832 Classic.
Naša VehiclePro aktivna pjena Nano RM 816 Classic aktivna je pjena visokog stupnja čišćenja s efektom lotosa za pranje automobila u sustavima za pranje vozila. RM 816 Classic učinkovito uklanja masnoću, ulje i prljavštinu uzrokovanu ispušnim plinovima kao i ostatke insekata. Aktivna pjena priprema se za sušenje, stvara nanostrukturiranu površinu i stoga je savršeno usklađena s naknadnim tretmanom s VehiclePro sredstvom za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic. Zahvaljujući kompatibilnosti s voskom pouzdano je spriječeno stvaranje pruga na površini laka. Osim toga, lako odvojivi pjenasti čistač također podržava sposobnost klizanja četkica, čime štiti lak i značajno smanjuje ponovno prljanje četkica u sustavu, što znači da se može koristiti i kao šampon za četke. Sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s OECD-om.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|9
|Težina (kg)
|20,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|21,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 x 250 x 440
Svojstva
- učinkoviti šampon za četke na bazi nano tehnologije
- pouzdano odstranjuje onečišćenja od masnoća, ulja, emisijska onečišćenja i insekte
- stvara površinu nano strukture za daljnju obradu sredstvom za sušenje i sjaj NANO RM 832 ASF
- samostalno odbija vodu
- pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
- znatno smanjuje ponovno prljanje četki
- kompatibilan je s voskom pa stoga sprječava stvaranje sluzave mase na površini laka
- u skladu s VDA propisima
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- tenzidi prema OECD-u biološki razgradivi
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H315 Nadražuje kožu.
- H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
- P264 Nakon uporabe temeljito oprati
- P280a Nosite zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
Područja primjene
- Pranje vozila
- Pranje gospodarskih vozila
- Osobna vozila