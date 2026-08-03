VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic, 200l

Aktivna pjena vrlo jakog učinka čišćenja s intenzivnim zapjenjavanjem za učinkovito uklanjanje nečistoća ulja, masti i minerala. U skladu s VDA propisima i nježna prema površinama i četkama.

Odabrani sastojci i posebna formulacija za istovremeno nježno i intenzivno čišćenje osobnih i gospodarskih vozila: VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic iz Kärchera. Prikladna za upotrebu u samoposlužnim praonicama i u sustavima za pranje vozila, posebno intenzivna aktivna pjena pouzdano i učinkovito uklanja masnoću, ulje i mineralnu kontaminaciju s površina vozila. RM 812 Classic može se koristiti i kao šampon za četke. Voluminozna pjena svijetle boje podržava svojstva klizanja četkica i tako štiti lak, dok u isto vrijeme značajno smanjuje ponovno prljanje četkica. Osim toga, aktivna pjena visokog učinka usklađena je s nadolazećim proizvodima od voska i na taj način sprječava stvaranje pruga, brzo odvaja ulje/vodu u separatoru ulja i sukladna je VDA propisima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 9
Težina (kg) 205,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 226,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 580 x 580 x 970
VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic, 200l
VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic, 200l
VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic, 200l
VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic, 200l
Područja primjene
  • Pranje vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
  • Osobna vozila
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