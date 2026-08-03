VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic, 200l
Aktivna pjena vrlo jakog učinka čišćenja s intenzivnim zapjenjavanjem za učinkovito uklanjanje nečistoća ulja, masti i minerala. U skladu s VDA propisima i nježna prema površinama i četkama.
Odabrani sastojci i posebna formulacija za istovremeno nježno i intenzivno čišćenje osobnih i gospodarskih vozila: VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic iz Kärchera. Prikladna za upotrebu u samoposlužnim praonicama i u sustavima za pranje vozila, posebno intenzivna aktivna pjena pouzdano i učinkovito uklanja masnoću, ulje i mineralnu kontaminaciju s površina vozila. RM 812 Classic može se koristiti i kao šampon za četke. Voluminozna pjena svijetle boje podržava svojstva klizanja četkica i tako štiti lak, dok u isto vrijeme značajno smanjuje ponovno prljanje četkica. Osim toga, aktivna pjena visokog učinka usklađena je s nadolazećim proizvodima od voska i na taj način sprječava stvaranje pruga, brzo odvaja ulje/vodu u separatoru ulja i sukladna je VDA propisima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|200
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|9
|Težina (kg)
|205,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|226,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|580 x 580 x 970
Područja primjene
- Pranje vozila
- Pranje gospodarskih vozila
- Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
- Osobna vozila