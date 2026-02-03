VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic, 20l
Aktivna pjena vrlo jakog učinka čišćenja s intenzivnim zapjenjavanjem za učinkovito uklanjanje nečistoća ulja, masti i minerala. U skladu s VDA propisima i nježna prema površinama i četkama.
Odabrani sastojci i posebna formulacija za istovremeno nježno i intenzivno čišćenje osobnih i gospodarskih vozila: VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic iz Kärchera. Prikladna za upotrebu u samoposlužnim praonicama i u sustavima za pranje vozila, posebno intenzivna aktivna pjena pouzdano i učinkovito uklanja masnoću, ulje i mineralnu kontaminaciju s površina vozila. RM 812 Classic može se koristiti i kao šampon za četke. Voluminozna pjena svijetle boje podržava svojstva klizanja četkica i tako štiti lak, dok u isto vrijeme značajno smanjuje ponovno prljanje četkica. Osim toga, aktivna pjena visokog učinka usklađena je s nadolazećim proizvodima od voska i na taj način sprječava stvaranje pruga, brzo odvaja ulje/vodu u separatoru ulja i sukladna je VDA propisima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|9
|Težina (kg)
|20,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|22,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 240 x 390
Svojstva
- šampon za pranje vozila četkama, intenzivno pjeni
- otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
- stvara voluminoznu, svijetlu i atraktivnu pjenu
- pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
- znatno smanjuje ponovno prljanje četki
- kompatibilan je s voskom pa stoga sprječava stvaranje sluzave mase na površini laka
- u skladu s VDA propisima
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H315 Nadražuje kožu.
- H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P264 Nakon uporabe temeljito oprati
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P302 + P352b U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapunice.
Područja primjene
- Pranje vozila
- Pranje gospodarskih vozila
- Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
- Osobna vozila