VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic, 20l

Aktivna pjena vrlo jakog učinka čišćenja s intenzivnim zapjenjavanjem za učinkovito uklanjanje nečistoća ulja, masti i minerala. U skladu s VDA propisima i nježna prema površinama i četkama.

Odabrani sastojci i posebna formulacija za istovremeno nježno i intenzivno čišćenje osobnih i gospodarskih vozila: VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic iz Kärchera. Prikladna za upotrebu u samoposlužnim praonicama i u sustavima za pranje vozila, posebno intenzivna aktivna pjena pouzdano i učinkovito uklanja masnoću, ulje i mineralnu kontaminaciju s površina vozila. RM 812 Classic može se koristiti i kao šampon za četke. Voluminozna pjena svijetle boje podržava svojstva klizanja četkica i tako štiti lak, dok u isto vrijeme značajno smanjuje ponovno prljanje četkica. Osim toga, aktivna pjena visokog učinka usklađena je s nadolazećim proizvodima od voska i na taj način sprječava stvaranje pruga, brzo odvaja ulje/vodu u separatoru ulja i sukladna je VDA propisima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 9
Težina (kg) 20,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 240 x 390
Svojstva
  • šampon za pranje vozila četkama, intenzivno pjeni
  • otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
  • stvara voluminoznu, svijetlu i atraktivnu pjenu
  • pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
  • znatno smanjuje ponovno prljanje četki
  • kompatibilan je s voskom pa stoga sprječava stvaranje sluzave mase na površini laka
  • u skladu s VDA propisima
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • ne sadrži NTA
VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic, 20l
VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic, 20l
VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic, 20l
VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H315 Nadražuje kožu.
  • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P302 + P352b U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapunice.
Područja primjene
  • Pranje vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
  • Osobna vozila
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH