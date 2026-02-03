Odabrani sastojci i posebna formulacija za istovremeno nježno i intenzivno čišćenje osobnih i gospodarskih vozila: VehiclePro aktivna pjena RM 812 Classic iz Kärchera. Prikladna za upotrebu u samoposlužnim praonicama i u sustavima za pranje vozila, posebno intenzivna aktivna pjena pouzdano i učinkovito uklanja masnoću, ulje i mineralnu kontaminaciju s površina vozila. RM 812 Classic može se koristiti i kao šampon za četke. Voluminozna pjena svijetle boje podržava svojstva klizanja četkica i tako štiti lak, dok u isto vrijeme značajno smanjuje ponovno prljanje četkica. Osim toga, aktivna pjena visokog učinka usklađena je s nadolazećim proizvodima od voska i na taj način sprječava stvaranje pruga, brzo odvaja ulje/vodu u separatoru ulja i sukladna je VDA propisima.