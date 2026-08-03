VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l

Sredstvo za njegu vozila za dugotrajno očuvanje voska koje štiti vozilo od prljavštine s ceste, insekata, kisele kiše i drugih utjecaja iz okoliša. U skladu s VDA propisima.

VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 je sredstvo za njegu vozila s maksimalnom učinkovitošću za korištenje u sustavima autopraonica s programskom opcijom "očuvanje voska". Posebna formula za njegu osigurava očuvanje voska do 6 mjeseci, učinkovito štiteći lak vozila od prljavštine s ceste, insekata, kisele kiše, soli s cesta i drugih utjecaja iz okoliša koji oštećuju lak. Istovremeno, vosak proizvodi finiš visokog sjaja bez ostavljanja ostataka na staklenim površinama ili lijepljenja na četke za pranje i mlaznice sustava. Osim toga, Polish Plus RM 831 učinkovit je s tvrdoćom vode, ne sadrži mineralna ulja i mineralne ugljikovodike te je usklađen s VDA propisima. Površinski aktivne tvari koje sadrži također su ekološki prihvatljivi jer su biorazgradivi u skladu s EEC 648/2004.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 4
Težina (kg) 10
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 188 x 307
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Osobna vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
Pribor
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