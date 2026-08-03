VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 je sredstvo za njegu vozila s maksimalnom učinkovitošću za korištenje u sustavima autopraonica s programskom opcijom "očuvanje voska". Posebna formula za njegu osigurava očuvanje voska do 6 mjeseci, učinkovito štiteći lak vozila od prljavštine s ceste, insekata, kisele kiše, soli s cesta i drugih utjecaja iz okoliša koji oštećuju lak. Istovremeno, vosak proizvodi finiš visokog sjaja bez ostavljanja ostataka na staklenim površinama ili lijepljenja na četke za pranje i mlaznice sustava. Osim toga, Polish Plus RM 831 učinkovit je s tvrdoćom vode, ne sadrži mineralna ulja i mineralne ugljikovodike te je usklađen s VDA propisima. Površinski aktivne tvari koje sadrži također su ekološki prihvatljivi jer su biorazgradivi u skladu s EEC 648/2004.