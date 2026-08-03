VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20l
Visokokoncentrirani šampon za četke koji se brzo suši za intenzivno čišćenje laka. Podržava samočišćenje i produljuje životni vijek četkica. Sukladno VDA.
Naš VehiclePro Klear!Brush RM 891 je vrlo učinkovit šampon za četke s hidrofobnim učinkom za najbolje moguće rezultate čišćenja i sušenja pri pranju automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila. Povećava sposobnost klizanja četkica, što pomaže u zaštiti laka i također podržava proces samočišćenja četkica, održavajući njihovu vrijednost i dugotrajnu učinkovitost. Kärcher Klear šampon za četke vrlo visokog učinka! Linija je sposobna očistiti do 200 automobila za svaku litru, što je čini posebno ekonomičnim izborom. Klear!Brush RM 891 po potrebi se može koristiti i kao aktivna pjena. Sukladan je s VDA i brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja. Surfaktanti sadržani u formuli su biorazgradivi prema OECD-u.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|11
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|21,1
Svojstva
- učinkoviti šampon za četke za pranje osobnih i gospodarskih vozila
- pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
- daje savršen rezultat sušenja zbog hidrofobnog učinka
- osigurava da četka može optimalno kliziti
- visoko koncentrirana
- u skladu s VDA propisima
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
Područja primjene
- Automobili
- Pranje gospodarskih vozila