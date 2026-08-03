Naš VehiclePro Klear!Brush RM 891 je vrlo učinkovit šampon za četke s hidrofobnim učinkom za najbolje moguće rezultate čišćenja i sušenja pri pranju automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila. Povećava sposobnost klizanja četkica, što pomaže u zaštiti laka i također podržava proces samočišćenja četkica, održavajući njihovu vrijednost i dugotrajnu učinkovitost. Kärcher Klear šampon za četke vrlo visokog učinka! Linija je sposobna očistiti do 200 automobila za svaku litru, što je čini posebno ekonomičnim izborom. Klear!Brush RM 891 po potrebi se može koristiti i kao aktivna pjena. Sukladan je s VDA i brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja. Surfaktanti sadržani u formuli su biorazgradivi prema OECD-u.