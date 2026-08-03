Vrlo ekonomično i visokoučinkovito sušilo VehiclePro Klear!Dry RM 893 je impresivna pomoć pri sušenju za korištenje u sustavima za pranje vozila, jer osigurava eksplozivno brzo uklanjanje vodenog filma i time najbolje rezultate sušenja, bez obzira na tvrdoću vode. VehiclePro Klear!Dry RM 893 je u skladu s VDA propisima, a uz učinak od 150 automobila po litri, sredstvo je vrlo ekonomično za upotrebu.