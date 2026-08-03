VehiclePro Klear!Dry RM 893 10l drying assistance, 10l
Brzo razgrađuje vodeni film kako bi se minimalizirale perlice na površini i osigurali optimalni rezultati sušenja. Koristite štedljivo, otporno na smrzavanje (–10 ° C) i usklađeno s VDA.
Vrlo ekonomično i visokoučinkovito sušilo VehiclePro Klear!Dry RM 893 je impresivna pomoć pri sušenju za korištenje u sustavima za pranje vozila, jer osigurava eksplozivno brzo uklanjanje vodenog filma i time najbolje rezultate sušenja, bez obzira na tvrdoću vode. VehiclePro Klear!Dry RM 893 je u skladu s VDA propisima, a uz učinak od 150 automobila po litri, sredstvo je vrlo ekonomično za upotrebu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|4
|Težina (kg)
|9,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|287 x 150 x 329
Područja primjene
- Automobili
- Pranje gospodarskih vozila