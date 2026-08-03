VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
Visokokoncentrirano sredstvo za čišćenje u obliku pjene: dobro stvaranje pjene, otpuštanje prljavštine, visoka nosivost prljavštine, lako ispiranje. U skladu s VDA propisima.
Kada se koristi u sustavima za pranje vozila, naša aktivna pjena VehiclePro Klear!Foam RM 892 s intenzivnom pjenom zadivljuje najvećim učinkom, najnižom dozom i vrlo dobrim rezultatima čišćenja. Visokokoncentrirano pjenasto sredstvo za čišćenje pouzdano uklanja ulje, masnoću i mineralnu prljavštinu te istovremeno povećava svojstva klizanja četkica – za posebno nježno čišćenje automobila i gospodarskih vozila. Osim toga, stvara stabilan pjenasti tepih koji se lako ispire s visokim kapacitetom za nošenje prljavštine i osigurava savršen rezultat sušenja pomoću hidrofobnog učinka. Klear!Foam RM 892 također se može koristiti kao pjena za kišu/pjena za zid ili kao šampon za četke ako je doziranje prilagođeno. Sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s OECD-om i stoga ekološki prihvatljive.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|10
|Težina (kg)
|10,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|287 x 150 x 329
Svojstva
- šampon za pranje vozila četkama, intenzivno pjeni
- S lakoćom odstranjuje ulja, masnoće i nečistoće koje sadrže minerale
- pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
- stvara stabilan i učinkovit pjenasti sloj
- daje savršen rezultat sušenja zbog hidrofobnog učinka
- posebni sastojci podupiru dugotrajno očuvanje površine vozila
- visoko koncentrirana
- u skladu s VDA propisima
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
Područja primjene
- Automobili
- Pranje gospodarskih vozila