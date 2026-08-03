VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l

Visokokoncentrirano sredstvo za čišćenje u obliku pjene: dobro stvaranje pjene, otpuštanje prljavštine, visoka nosivost prljavštine, lako ispiranje. U skladu s VDA propisima.

Kada se koristi u sustavima za pranje vozila, naša aktivna pjena VehiclePro Klear!Foam RM 892 s intenzivnom pjenom zadivljuje najvećim učinkom, najnižom dozom i vrlo dobrim rezultatima čišćenja. Visokokoncentrirano pjenasto sredstvo za čišćenje pouzdano uklanja ulje, masnoću i mineralnu prljavštinu te istovremeno povećava svojstva klizanja četkica – za posebno nježno čišćenje automobila i gospodarskih vozila. Osim toga, stvara stabilan pjenasti tepih koji se lako ispire s visokim kapacitetom za nošenje prljavštine i osigurava savršen rezultat sušenja pomoću hidrofobnog učinka. Klear!Foam RM 892 također se može koristiti kao pjena za kišu/pjena za zid ili kao šampon za četke ako je doziranje prilagođeno. Sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s OECD-om i stoga ekološki prihvatljive.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 10
Težina uklj. ambalažu (kg) 21,1
Svojstva
  • šampon za pranje vozila četkama, intenzivno pjeni
  • S lakoćom odstranjuje ulja, masnoće i nečistoće koje sadrže minerale
  • pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
  • stvara stabilan i učinkovit pjenasti sloj
  • daje savršen rezultat sušenja zbog hidrofobnog učinka
  • posebni sastojci podupiru dugotrajno očuvanje površine vozila
  • visoko koncentrirana
  • u skladu s VDA propisima
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Automobili
  • Pranje gospodarskih vozila
Pribor
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