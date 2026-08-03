Kada se koristi u sustavima za pranje vozila, naša aktivna pjena VehiclePro Klear!Foam RM 892 s intenzivnom pjenom zadivljuje najvećim učinkom, najnižom dozom i vrlo dobrim rezultatima čišćenja. Visokokoncentrirano pjenasto sredstvo za čišćenje pouzdano uklanja ulje, masnoću i mineralnu prljavštinu te istovremeno povećava svojstva klizanja četkica – za posebno nježno čišćenje automobila i gospodarskih vozila. Osim toga, stvara stabilan pjenasti tepih koji se lako ispire s visokim kapacitetom za nošenje prljavštine i osigurava savršen rezultat sušenja pomoću hidrofobnog učinka. Klear!Foam RM 892 također se može koristiti kao pjena za kišu/pjena za zid ili kao šampon za četke ako je doziranje prilagođeno. Sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s OECD-om i stoga ekološki prihvatljive.