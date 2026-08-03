VehiclePro Klear!Glow RM 894 iz Kärchera visoko je koncentriran, iznimno ekonomičan i VDA-sukladan proizvod za njegu voska za automobile i gospodarska vozila za upotrebu u sustavima za pranje vozila i samoposlužnim praonicama. Učinkoviti vosak stvara konzervans visokog sjaja koji štiti boju od štetnih utjecaja iz okoline do 8 uzastopnih pranja. Posebna formulacija rezultira površinskom modifikacijom koja omogućuje bolju refleksiju svjetla i time trajno visoki sjaj sloja za njegu. Osim toga, vosak osigurava izvrsne rezultate sušenja zbog svojih hidrofobnih učinaka, a s prinosom od oko 100 automobila po litri također predstavlja maksimalnu ekonomičnost.