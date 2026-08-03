VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l

VehiclePro Klear!Glow RM 894: za izvrsnu zaštitu boje od vanjskih utjecaja. S posebnim efektom sjaja i dugotrajnim očuvanjem uz malu potrošnju. Sukladno VDA.

VehiclePro Klear!Glow RM 894 iz Kärchera visoko je koncentriran, iznimno ekonomičan i VDA-sukladan proizvod za njegu voska za automobile i gospodarska vozila za upotrebu u sustavima za pranje vozila i samoposlužnim praonicama. Učinkoviti vosak stvara konzervans visokog sjaja koji štiti boju od štetnih utjecaja iz okoline do 8 uzastopnih pranja. Posebna formulacija rezultira površinskom modifikacijom koja omogućuje bolju refleksiju svjetla i time trajno visoki sjaj sloja za njegu. Osim toga, vosak osigurava izvrsne rezultate sušenja zbog svojih hidrofobnih učinaka, a s prinosom od oko 100 automobila po litri također predstavlja maksimalnu ekonomičnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 4
Težina uklj. ambalažu (kg) 21
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Automobili
  • Pranje gospodarskih vozila
Pribor
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