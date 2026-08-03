VehiclePro Klear!Rim pjena RM 802, 20l
Alkalno sredstvo za čišćenje naplataka, visoko koncentrirano, jako pjenilo i posebno nježno za materijale. Ekstremna snaga čišćenja za vrlo prljave naplatke od lakih legura i čelika.
Razvijeno za korištenje u sustavima za pranje vozila poput CW 5 Klean!Star iQ i samoposlužnim praonicama, ovo visoko koncentrirano, alkalno sredstvo za čišćenje naplataka VehiclePro Klear!Rim pjena RM 802 vrlo je učinkovito u uklanjanju tvrdokorne prljavštine s automobilskih naplataka izrađenih od lakih legura i čelika. Ovo sredstvo za čišćenje iz Kärcher Klear!Line serije također ima svojstva visoke pjene – produženo vrijeme kontakta idealno podržava uklanjanje prašine s kočnica, istrošenosti guma, kamenca i ostataka soli s cesta, čak i kod beskontaktnog čišćenja. Posebice je nježan prema materijalu i ne nagriza same naplatke ili nepremazane betonske podove ili čelične lukove kotača. Nadalje, pjena za čišćenje zadivljuje učinkom do 500 vozila po litri i više je od 90 posto biorazgradiva – površinski aktivna tvar u skladu s EEC 648/2004.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|22,8
Svojstva
- visokoučinkovito sredstvo za čišćenje naplataka
- pouzdano odstranjuje prašinu od kočnica, tragove guma, ostatke soli i mrlje od kamenca
- neagresivan prema materijalu
- Ne nagriza nezaštićene betonske podove i čelične rampe
- tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
- preko 90 % biološki razgradivo
- Ne sadrži NTA
- visoko koncentrirana
- u skladu s VDA propisima
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Čišćenje naplataka