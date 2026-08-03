Razvijeno za korištenje u sustavima za pranje vozila poput CW 5 Klean!Star iQ i samoposlužnim praonicama, ovo visoko koncentrirano, alkalno sredstvo za čišćenje naplataka VehiclePro Klear!Rim pjena RM 802 vrlo je učinkovito u uklanjanju tvrdokorne prljavštine s automobilskih naplataka izrađenih od lakih legura i čelika. Ovo sredstvo za čišćenje iz Kärcher Klear!Line serije također ima svojstva visoke pjene – produženo vrijeme kontakta idealno podržava uklanjanje prašine s kočnica, istrošenosti guma, kamenca i ostataka soli s cesta, čak i kod beskontaktnog čišćenja. Posebice je nježan prema materijalu i ne nagriza same naplatke ili nepremazane betonske podove ili čelične lukove kotača. Nadalje, pjena za čišćenje zadivljuje učinkom do 500 vozila po litri i više je od 90 posto biorazgradiva – površinski aktivna tvar u skladu s EEC 648/2004.