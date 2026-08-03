VehiclePro Klear!Rim RM 896** 10l, 10l
Izuzetno snažno sredstvo za čišćenje naplataka za sve obložene aluminijske i čelične naplatke. Visoko koncentriran, alkalni i istovremeno posebno nježan za materijale.
VehiclePro Klear!Rim RM 896 vrhunski je Kärcherov čistač naplataka za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine bez napora tijekom pranja vozila. Prikladno za korištenje u sustavima za pranje vozila, visokokoncentrirano sredstvo za čišćenje iz Kärcher Klear!Line serije brzo, pouzdano i vrlo učinkovito uklanja ostatke prašine s kočnica, istrošenosti guma, kamenca i soli s ceste. Ovaj vrhunski proizvod za zaštitu materijala ne napada premaze aluminijskih i čeličnih naplataka, nepremazane betonske podove ili čelične lukove kotača. Osim toga, VehiclePro Klear!Rim RM 896 s učinkom čišćenja od oko 400 naplataka po litri vrlo je ekonomičan i preko 90 posto biorazgradiv – površinski aktivne tvari u skladu s EEC 648/2004.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13
|Težina (kg)
|10,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|287 x 150 x 329
Svojstva
- visokoučinkovito sredstvo za čišćenje naplataka
- pouzdano odstranjuje prašinu od kočnica, tragove guma, ostatke soli i mrlje od kamenca
- neagresivan prema materijalu
- Ne nagriza nezaštićene betonske podove i čelične rampe
- brzo djeluje
- tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
- preko 90 % biološki razgradivo
- ne sadrži NTA
- visoko koncentrirana
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
- P405 Skladištiti pod ključem.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
- Čišćenje naplataka