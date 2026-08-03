VehiclePro Klear!Rim RM 896 vrhunski je Kärcherov čistač naplataka za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine bez napora tijekom pranja vozila. Prikladno za korištenje u sustavima za pranje vozila, visokokoncentrirano sredstvo za čišćenje iz Kärcher Klear!Line serije brzo, pouzdano i vrlo učinkovito uklanja ostatke prašine s kočnica, istrošenosti guma, kamenca i soli s ceste. Ovaj vrhunski proizvod za zaštitu materijala ne napada premaze aluminijskih i čeličnih naplataka, nepremazane betonske podove ili čelične lukove kotača. Osim toga, VehiclePro Klear!Rim RM 896 s učinkom čišćenja od oko 400 naplataka po litri vrlo je ekonomičan i preko 90 posto biorazgradiv – površinski aktivne tvari u skladu s EEC 648/2004.