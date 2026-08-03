Dugotrajna VehiclePro pjena za poliranje RM 837 iz Kärchera posebno razvijena za sustave pranja automobila s opcijom programa "poliranje pjenom". Visokoučinkovito sredstvo za njegu s ekstraktom lotosovog cvijeta i učinkom popravljanja daje finiš visokog sjaja i istovremeno učinkovito štiti lak od prljavštine s ceste, ostataka insekata, kisele kiše, soli s ceste i drugih utjecaja iz okoliša koji oštećuju lak. Pouzdano radi sa svim tvrdoćama vode i čuva bez međusušenja do 6 uzastopnih pranja vozila bez ostavljanja ostataka na staklenim površinama ili lijepljenja četkica i mlaznica za pranje sustava. VehiclePro pjena za poliranje RM 837 u skladu je s VDA propisima, sadrži samo površinski aktivne tvari koji su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004 i također ne sadrži mineralna ulja i mineralne ugljikovodike.