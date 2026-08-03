VehiclePro pjena za poliranje RM 837, 20l

Pjena za poliranje s ekstraktom lotosovog cvijeta za jasno vidljiv, sjajan i dugotrajan zaštitni sloj s učinkom popravka i dugovječnom zaštitom laka od utjecaja okoline.

Dugotrajna VehiclePro pjena za poliranje RM 837 iz Kärchera posebno razvijena za sustave pranja automobila s opcijom programa "poliranje pjenom". Visokoučinkovito sredstvo za njegu s ekstraktom lotosovog cvijeta i učinkom popravljanja daje finiš visokog sjaja i istovremeno učinkovito štiti lak od prljavštine s ceste, ostataka insekata, kisele kiše, soli s ceste i drugih utjecaja iz okoliša koji oštećuju lak. Pouzdano radi sa svim tvrdoćama vode i čuva bez međusušenja do 6 uzastopnih pranja vozila bez ostavljanja ostataka na staklenim površinama ili lijepljenja četkica i mlaznica za pranje sustava. VehiclePro pjena za poliranje RM 837 u skladu je s VDA propisima, sadrži samo površinski aktivne tvari koji su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004 i također ne sadrži mineralna ulja i mineralne ugljikovodike.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 5
Težina uklj. ambalažu (kg) 20,8
VehiclePro pjena za poliranje RM 837, 20l
VehiclePro pjena za poliranje RM 837, 20l
VehiclePro pjena za poliranje RM 837, 20l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Osobna vozila
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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