VehiclePro šampon za četke RM 811 Classic, 200l
Koncentrirani, moćni šampon za četke kompatibilan s voskom i usklađen s VDA. Kombinacija aktivnih sastojaka pomaže četkama da klize, što zauzvrat štiti površinu vozila.
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic prikladan je za korištenje u sustavima za pranje vozila i praonicama gospodarskih vozila. Pouzdano uklanja masnoću, ulje, prljavštinu uzrokovanu emisijama i tipičnu cestovnu prljavštinu te pomaže četkama da klize, istovremeno smanjujući njihovu stopu ponovnog zaprljanja kako bi mogle dulje raditi. Osim toga, RM 811 Classic može se koristiti i kao aktivna pjena te štiti lak vozila. Ekonomični šampon za četke može očistiti do 100 automobila za svaku litru, a dizajniran je za rad s naknadnim proizvodima s voskom kako bi se spriječilo stvaranje tragova na laku. Surfaktanti sadržani u formuli su biorazgradivi prema OECD-u. Štoviše, brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|200
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|9
|Težina (kg)
|203,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|218,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|580 x 580 x 970
Područja primjene
- Osobna vozila
- Pranje gospodarskih vozila