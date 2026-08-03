VehiclePro šampon za četke RM 811 Classic, 200l

Koncentrirani, moćni šampon za četke kompatibilan s voskom i usklađen s VDA. Kombinacija aktivnih sastojaka pomaže četkama da klize, što zauzvrat štiti površinu vozila.

VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic prikladan je za korištenje u sustavima za pranje vozila i praonicama gospodarskih vozila. Pouzdano uklanja masnoću, ulje, prljavštinu uzrokovanu emisijama i tipičnu cestovnu prljavštinu te pomaže četkama da klize, istovremeno smanjujući njihovu stopu ponovnog zaprljanja kako bi mogle dulje raditi. Osim toga, RM 811 Classic može se koristiti i kao aktivna pjena te štiti lak vozila. Ekonomični šampon za četke može očistiti do 100 automobila za svaku litru, a dizajniran je za rad s naknadnim proizvodima s voskom kako bi se spriječilo stvaranje tragova na laku. Surfaktanti sadržani u formuli su biorazgradivi prema OECD-u. Štoviše, brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 9
Težina (kg) 203,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 218,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 580 x 580 x 970
VehiclePro šampon za četke RM 811 Classic, 200l
VehiclePro šampon za četke RM 811 Classic, 200l
VehiclePro šampon za četke RM 811 Classic, 200l
VehiclePro šampon za četke RM 811 Classic, 200l
Područja primjene
  • Osobna vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
Pribor
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Created with AI (artificial intelligence)

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