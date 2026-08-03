VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic prikladan je za korištenje u sustavima za pranje vozila i praonicama gospodarskih vozila. Pouzdano uklanja masnoću, ulje, prljavštinu uzrokovanu emisijama i tipičnu cestovnu prljavštinu te pomaže četkama da klize, istovremeno smanjujući njihovu stopu ponovnog zaprljanja kako bi mogle dulje raditi. Osim toga, RM 811 Classic može se koristiti i kao aktivna pjena te štiti lak vozila. Ekonomični šampon za četke može očistiti do 100 automobila za svaku litru, a dizajniran je za rad s naknadnim proizvodima s voskom kako bi se spriječilo stvaranje tragova na laku. Surfaktanti sadržani u formuli su biorazgradivi prema OECD-u. Štoviše, brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja.