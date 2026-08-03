VehiclePro šampon za četke RM 811 Classic, 20l

Koncentrirani, moćni šampon za četke kompatibilan s voskom i usklađen s VDA. Kombinacija aktivnih sastojaka pomaže četkama da klize, što zauzvrat štiti površinu vozila.

VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic prikladan je za korištenje u sustavima za pranje vozila i praonicama gospodarskih vozila. Pouzdano uklanja masnoću, ulje, prljavštinu uzrokovanu emisijama i tipičnu cestovnu prljavštinu te pomaže četkama da klize, istovremeno smanjujući njihovu stopu ponovnog zaprljanja kako bi mogle dulje raditi. Osim toga, RM 811 Classic može se koristiti i kao aktivna pjena te štiti lak vozila. Ekonomični šampon za četke može očistiti do 100 automobila za svaku litru, a dizajniran je za rad s naknadnim proizvodima s voskom kako bi se spriječilo stvaranje tragova na laku. Surfaktanti sadržani u formuli su biorazgradivi prema OECD-u. Štoviše, brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 9
Težina (kg) 20,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 237 x 430
Svojstva
  • učinkoviti šampon za četke za pranje osobnih i gospodarskih vozila
  • pouzdano odstranjuje onečišćenja od masnoća, ulja, emisijska onečišćenja i insekte
  • pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
  • znatno smanjuje ponovno prljanje četki
  • kompatibilan je s voskom pa stoga sprječava stvaranje sluzave mase na površini laka
  • u skladu s VDA propisima
  • Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
  • tenzidi prema OECD-u biološki razgradivi
  • ne sadrži NTA
VehiclePro šampon za četke RM 811 Classic, 20l
VehiclePro šampon za četke RM 811 Classic, 20l
VehiclePro šampon za četke RM 811 Classic, 20l
VehiclePro šampon za četke RM 811 Classic, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H315 Nadražuje kožu.
  • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P302 + P352b U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapunice.
Područja primjene
  • Osobna vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
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