VehiclePro šampon za četke RM 811 Classic, 20l
Koncentrirani, moćni šampon za četke kompatibilan s voskom i usklađen s VDA. Kombinacija aktivnih sastojaka pomaže četkama da klize, što zauzvrat štiti površinu vozila.
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic prikladan je za korištenje u sustavima za pranje vozila i praonicama gospodarskih vozila. Pouzdano uklanja masnoću, ulje, prljavštinu uzrokovanu emisijama i tipičnu cestovnu prljavštinu te pomaže četkama da klize, istovremeno smanjujući njihovu stopu ponovnog zaprljanja kako bi mogle dulje raditi. Osim toga, RM 811 Classic može se koristiti i kao aktivna pjena te štiti lak vozila. Ekonomični šampon za četke može očistiti do 100 automobila za svaku litru, a dizajniran je za rad s naknadnim proizvodima s voskom kako bi se spriječilo stvaranje tragova na laku. Surfaktanti sadržani u formuli su biorazgradivi prema OECD-u. Štoviše, brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|9
|Težina (kg)
|20,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|22,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 237 x 430
Svojstva
- učinkoviti šampon za četke za pranje osobnih i gospodarskih vozila
- pouzdano odstranjuje onečišćenja od masnoća, ulja, emisijska onečišćenja i insekte
- pospješuje klizanje četki te tako čuva površinu vozila
- znatno smanjuje ponovno prljanje četki
- kompatibilan je s voskom pa stoga sprječava stvaranje sluzave mase na površini laka
- u skladu s VDA propisima
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- tenzidi prema OECD-u biološki razgradivi
- ne sadrži NTA
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H315 Nadražuje kožu.
- H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P264 Nakon uporabe temeljito oprati
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
- P302 + P352b U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapunice.
Područja primjene
- Osobna vozila
- Pranje gospodarskih vozila