VehiclePro sred. za pranje kamiona, alkalno RM 805, 20l

Sred. za prethodno prskanje u praonicama gospod. vozila učinkovito pospješuje uklanj. najtvrdok. onečišć. kao što su maziva, čađa, ulje, katran, insekti sa svih vrsta gosp. vozila. Bez NTA.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina (kg) 21,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 x 230 x 420
Svojstva
  • Učinkovito sredstvo prije prskanja za pretpranje gospodarskih vozila
  • izaziva bubrenje onečišćenja od masti, ulja, emisija i insekata te ih pouzdano otapa
  • time se znatno poboljšava rezultat čišćenja sljedećih koraka u čišćenju
  • Idealno za čišćenje cerada kamiona
  • Izvrsna svojstva čišćenja, posebno hladnom vodom
  • brzo djeluje
  • neagresivan prema materijalu
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • ne sadrži NTA
VehiclePro sred. za pranje kamiona, alkalno RM 805, 20l
VehiclePro sred. za pranje kamiona, alkalno RM 805, 20l
VehiclePro sred. za pranje kamiona, alkalno RM 805, 20l
VehiclePro sred. za pranje kamiona, alkalno RM 805, 20l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
  • H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
  • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
  • P405 Skladištiti pod ključem.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Pranje vozila / motora
  • Praonice za vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
  • Čišćenje cerada
  • Osobna vozila
Pribor
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