VehiclePro sred. za pranje naplataka, alkalno RM 801 Classic, 20l

Alkalno sredstvo za čišćenje naplataka za sve obložene lake legure i čelične naplatke. Temeljito i nježno uklanjanje najtvrdokornijeg onečišćenja naplatka poput zagorene prašine s kočnice.

VehiclePro sredstvo za pranje naplataka, alkalno RM 801 Classic, za učinkovito i brzo uklanjanje uobičajene prljavštine uzrokovane prašinom s kočnice, istrošenošću guma ili soli s ceste, kao i mrlja od kamenca na naplatcima vozila. Nježan za naplatke, vrlo učinkovit čistač ne napada nepremazane betonske podove ili čelične lukove kotača. RM 801 prikladan je za korištenje u sustavima za pranje vozila, na samoposlužnim praonicama i s jedinicama za raspršivanje te je 90 posto biorazgradiv – površinski aktivne tvari koje sadrži u skladu su s EEC 648/2004. S učinkom čišćenja od oko 400 naplataka po litri, vrlo je ekonomičan i učinkovit.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina (kg) 21,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 237 x 430
VehiclePro sred. za pranje naplataka, alkalno RM 801 Classic, 20l
VehiclePro sred. za pranje naplataka, alkalno RM 801 Classic, 20l
VehiclePro sred. za pranje naplataka, alkalno RM 801 Classic, 20l
Područja primjene
  • Čišćenje naplataka
Pribor
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