VehiclePro sred. za pranje naplataka, alkalno RM 801 Classic, 20l
Alkalno sredstvo za čišćenje naplataka za sve obložene lake legure i čelične naplatke. Temeljito i nježno uklanjanje najtvrdokornijeg onečišćenja naplatka poput zagorene prašine s kočnice.
VehiclePro sredstvo za pranje naplataka, alkalno RM 801 Classic, za učinkovito i brzo uklanjanje uobičajene prljavštine uzrokovane prašinom s kočnice, istrošenošću guma ili soli s ceste, kao i mrlja od kamenca na naplatcima vozila. Nježan za naplatke, vrlo učinkovit čistač ne napada nepremazane betonske podove ili čelične lukove kotača. RM 801 prikladan je za korištenje u sustavima za pranje vozila, na samoposlužnim praonicama i s jedinicama za raspršivanje te je 90 posto biorazgradiv – površinski aktivne tvari koje sadrži u skladu su s EEC 648/2004. S učinkom čišćenja od oko 400 naplataka po litri, vrlo je ekonomičan i učinkovit.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13
|Težina (kg)
|21,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|22,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 237 x 430
Područja primjene
- Čišćenje naplataka