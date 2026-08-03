VehiclePro sredstvo za pranje naplataka, alkalno RM 801 Classic, za učinkovito i brzo uklanjanje uobičajene prljavštine uzrokovane prašinom s kočnice, istrošenošću guma ili soli s ceste, kao i mrlja od kamenca na naplatcima vozila. Nježan za naplatke, vrlo učinkovit čistač ne napada nepremazane betonske podove ili čelične lukove kotača. RM 801 prikladan je za korištenje u sustavima za pranje vozila, na samoposlužnim praonicama i s jedinicama za raspršivanje te je 90 posto biorazgradiv – površinski aktivne tvari koje sadrži u skladu su s EEC 648/2004. S učinkom čišćenja od oko 400 naplataka po litri, vrlo je ekonomičan i učinkovit.