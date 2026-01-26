Naše učinkovito, kiselo VehiclePro sredstvo za čišćenje naplataka RM 800 je impresivno učinkovito u čišćenju vozila, dok je u isto vrijeme nježan prema materijalu. Prikladan je za samoposlužne praonice i za upotrebu s jedinicama za raspršivanje u praonicama gospodarskih vozila, tvoreći aktivnu pjenu za čišćenje koja brzo i sigurno uklanja tipične nečistoće kao što su prašina s kočnica, istrošenost guma, mrlje od kamenca ili agresivne naslage zimske cestovne soli. Njegova nježna svojstva ne samo da štite naplatke automobila i gospodarskih vozila, već također ne napadaju nepremazane betonske podove ili lukove kotača od nehrđajućeg čelika. Sastojci standardnog sredstva za čišćenje su 90 posto biorazgradivi – površinski aktivne tvari koje sadrži su u skladu s EEC 648/2004. S učinkom čišćenja od oko 400 naplataka po litri, VehiclePro sredstvo za pranje naplataka RM 800 također je vrlo ekonomičan i učinkovit.