VehiclePro sred. za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic, 200l

Za korištenje u sustavima za pranje vozila: sredstvo za sušenje i sjaj stvara nanostrukturirani sloj i na taj način osigurava izvrstan rezultat sušenja.

S VehiclePro sredstvom za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic za izvrsne rezultate sušenja nakon pranja osobnih automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila. Učinkovita pomoć pri sušenju sjaja temeljena na nanotehnologiji brzo uklanja velike površine vodenog filma za sve tvrdoće vode, čime se nudi izvrsno sušenje s površinama visokog sjaja. Nastali nanostrukturni sloj učinkovito štiti boju do mjesec dana. RM 832 Classic također je prikladan za korištenje s visokotlačnim čistačima i omogućuje najbolje rezultate u kombinaciji s našom VehiclePro aktivnom pjenom Nano RM 816 Classic. Sukladno je VDA propisima i ne sadrži ni mineralna ulja ni mineralne ugljikovodike. Korišteni površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. S učinkom do 50 automobila po litri, također je vrlo ekonomičan.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 4
Težina uklj. ambalažu (kg) 205
VehiclePro sred. za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic, 200l
VehiclePro sred. za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic, 200l
VehiclePro sred. za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic, 200l
Područja primjene
  • Osobna vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
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