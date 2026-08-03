VehiclePro sred. za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic, 200l
Za korištenje u sustavima za pranje vozila: sredstvo za sušenje i sjaj stvara nanostrukturirani sloj i na taj način osigurava izvrstan rezultat sušenja.
S VehiclePro sredstvom za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic za izvrsne rezultate sušenja nakon pranja osobnih automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila. Učinkovita pomoć pri sušenju sjaja temeljena na nanotehnologiji brzo uklanja velike površine vodenog filma za sve tvrdoće vode, čime se nudi izvrsno sušenje s površinama visokog sjaja. Nastali nanostrukturni sloj učinkovito štiti boju do mjesec dana. RM 832 Classic također je prikladan za korištenje s visokotlačnim čistačima i omogućuje najbolje rezultate u kombinaciji s našom VehiclePro aktivnom pjenom Nano RM 816 Classic. Sukladno je VDA propisima i ne sadrži ni mineralna ulja ni mineralne ugljikovodike. Korišteni površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. S učinkom do 50 automobila po litri, također je vrlo ekonomičan.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|200
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|205
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Osobna vozila
- Pranje gospodarskih vozila