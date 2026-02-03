VehiclePro sred. za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic, 20l
Za korištenje u sustavima za pranje vozila: sredstvo za sušenje i sjaj stvara nanostrukturirani sloj i na taj način osigurava izvrstan rezultat sušenja.
S VehiclePro sredstvom za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic za izvrsne rezultate sušenja nakon pranja osobnih automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila. Učinkovita pomoć pri sušenju sjaja temeljena na nanotehnologiji brzo uklanja velike površine vodenog filma za sve tvrdoće vode, čime se nudi izvrsno sušenje s površinama visokog sjaja. Nastali nanostrukturni sloj učinkovito štiti boju do mjesec dana. RM 832 Classic također je prikladan za korištenje s visokotlačnim čistačima i omogućuje najbolje rezultate u kombinaciji s našom VehiclePro aktivnom pjenom Nano RM 816 Classic. Sukladno je VDA propisima i ne sadrži ni mineralna ulja ni mineralne ugljikovodike. Korišteni površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. S učinkom do 50 automobila po litri, također je vrlo ekonomičan.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|4
|Težina (kg)
|19,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|21,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 230 x 420
Svojstva
- učinkovita pomoć za sušenje i sjaj na bazi nano tehnologije
- brzo uklanjanje vodenog filma velike površine
- Izvrsni rezultati sušenja
- najbolji rezultati u kombinaciji s aktivnim pranjem pjenom NANO RM 816 ASF
- učinkovito djelovanje kod svih tvrdoća vode
- stvara zrcalni visoki sjaj
- učinkovita zaštita do mjesec dana
- u skladu s VDA propisima
- tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
- ne sadrži NTA
- ne sadrži mineralna ulja ni mineralne ugljikovodike
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
- P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
- P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
- Z 20 Sadrži Limonene. Može izazvati alergijsku reakciju.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Osobna vozila
- Pranje gospodarskih vozila