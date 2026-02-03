S VehiclePro sredstvom za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic za izvrsne rezultate sušenja nakon pranja osobnih automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila. Učinkovita pomoć pri sušenju sjaja temeljena na nanotehnologiji brzo uklanja velike površine vodenog filma za sve tvrdoće vode, čime se nudi izvrsno sušenje s površinama visokog sjaja. Nastali nanostrukturni sloj učinkovito štiti boju do mjesec dana. RM 832 Classic također je prikladan za korištenje s visokotlačnim čistačima i omogućuje najbolje rezultate u kombinaciji s našom VehiclePro aktivnom pjenom Nano RM 816 Classic. Sukladno je VDA propisima i ne sadrži ni mineralna ulja ni mineralne ugljikovodike. Korišteni površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. S učinkom do 50 automobila po litri, također je vrlo ekonomičan.