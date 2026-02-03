VehiclePro sred. za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic, 20l

Za korištenje u sustavima za pranje vozila: sredstvo za sušenje i sjaj stvara nanostrukturirani sloj i na taj način osigurava izvrstan rezultat sušenja.

S VehiclePro sredstvom za sušenje i sjaj Nano RM 832 Classic za izvrsne rezultate sušenja nakon pranja osobnih automobila i gospodarskih vozila u sustavima za pranje vozila. Učinkovita pomoć pri sušenju sjaja temeljena na nanotehnologiji brzo uklanja velike površine vodenog filma za sve tvrdoće vode, čime se nudi izvrsno sušenje s površinama visokog sjaja. Nastali nanostrukturni sloj učinkovito štiti boju do mjesec dana. RM 832 Classic također je prikladan za korištenje s visokotlačnim čistačima i omogućuje najbolje rezultate u kombinaciji s našom VehiclePro aktivnom pjenom Nano RM 816 Classic. Sukladno je VDA propisima i ne sadrži ni mineralna ulja ni mineralne ugljikovodike. Korišteni površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. S učinkom do 50 automobila po litri, također je vrlo ekonomičan.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 4
Težina (kg) 19,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 21,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 230 x 420
Svojstva
  • učinkovita pomoć za sušenje i sjaj na bazi nano tehnologije
  • brzo uklanjanje vodenog filma velike površine
  • Izvrsni rezultati sušenja
  • najbolji rezultati u kombinaciji s aktivnim pranjem pjenom NANO RM 816 ASF
  • učinkovito djelovanje kod svih tvrdoća vode
  • stvara zrcalni visoki sjaj
  • učinkovita zaštita do mjesec dana
  • u skladu s VDA propisima
  • tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
  • ne sadrži NTA
  • ne sadrži mineralna ulja ni mineralne ugljikovodike
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
  • P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
  • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
  • Z 20 Sadrži Limonene. Može izazvati alergijsku reakciju.
Područja primjene
  • Osobna vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
