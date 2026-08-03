Može se koristiti univerzalno za pranje automobila, gospodarskih vozila, bicikala i motora, moćno VehiclePro sredstvo RM 806 za korištenje u samoposlužnim praonicama. Ultra-učinkovit visokotlačni deterdžent bez NTA otapa čak i najtvrdokornije ostatke ulja, masti, blata, insekata i sokova drveća. Brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja, a tenzidi koje sadrži, a koji su biorazgradivi u skladu s EEC 648/2004, pomažu osigurati ekološki prihvatljivo pranje vozila. Štoviše, koncentrat iz Kärcher VehiclePro asortimana impresionira visokim učinkom od do 60 pranja automobila po litri.