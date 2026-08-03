VehiclePro sred. za visokotlačno pranje RM 806, 200l
Koncentrat deterdženta za visokotlačno pranje. Sa širokim područjem primjene za uklanjanje najtvrdokornijih ostataka ulja, masti, insekata i sokova drveća. Bez NTA.
Može se koristiti univerzalno za pranje automobila, gospodarskih vozila, bicikala i motora, moćno VehiclePro sredstvo RM 806 za korištenje u samoposlužnim praonicama. Ultra-učinkovit visokotlačni deterdžent bez NTA otapa čak i najtvrdokornije ostatke ulja, masti, blata, insekata i sokova drveća. Brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja, a tenzidi koje sadrži, a koji su biorazgradivi u skladu s EEC 648/2004, pomažu osigurati ekološki prihvatljivo pranje vozila. Štoviše, koncentrat iz Kärcher VehiclePro asortimana impresionira visokim učinkom od do 60 pranja automobila po litri.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|200
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|13
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|235,8
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Područje transporta i uređaji
- Pranje vozila / motora
- Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli