VehiclePro sred. za visokotlačno pranje RM 806, 200l

Koncentrat deterdženta za visokotlačno pranje. Sa širokim područjem primjene za uklanjanje najtvrdokornijih ostataka ulja, masti, insekata i sokova drveća. Bez NTA.

Može se koristiti univerzalno za pranje automobila, gospodarskih vozila, bicikala i motora, moćno VehiclePro sredstvo RM 806 za korištenje u samoposlužnim praonicama. Ultra-učinkovit visokotlačni deterdžent bez NTA otapa čak i najtvrdokornije ostatke ulja, masti, blata, insekata i sokova drveća. Brzo odvaja ulje i vodu u separatoru ulja, a tenzidi koje sadrži, a koji su biorazgradivi u skladu s EEC 648/2004, pomažu osigurati ekološki prihvatljivo pranje vozila. Štoviše, koncentrat iz Kärcher VehiclePro asortimana impresionira visokim učinkom od do 60 pranja automobila po litri.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 13
Težina uklj. ambalažu (kg) 235,8
VehiclePro sred. za visokotlačno pranje RM 806, 200l
VehiclePro sred. za visokotlačno pranje RM 806, 200l
VehiclePro sred. za visokotlačno pranje RM 806, 200l
VehiclePro sred. za visokotlačno pranje RM 806, 200l
Područja primjene
  • Područje transporta i uređaji
  • Pranje vozila / motora
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
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