VehiclePro super biserni vosak RM 824 Classic, 200l

Sušenje, zaštita i njega sve u jednom. Tekući biserni vosak omogućuje brzo uklanjanje velikih površina vodenog filma, što dovodi do izvrsnog sušenja, posebno kod tvrde vode.

Naš tekući VehiclePro super biserni vosak RM 824 Classic učinkovito je sredstvo za sušenje idealno za korištenje u sustavima za pranje vozila kao i za visokotlačne čistače. Sredstvo za njegu je posebno učinkovito kod srednje tvrde do tvrde vode; uzrokuje brzo uklanjanje velikih površina vodenog filma i tako osigurava vrlo dobar rezultat sušenja. Vosak pospješuje sjaj boje, a također je usklađen s VDA propisima te ne sadrži mineralna ulja i mineralne ugljikovodike. Osim toga, sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. Visoki učinak do 83 automobila po litri omogućuje vrlo ekonomičnu potrošnju sredstva.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 4
Težina uklj. ambalažu (kg) 206
VehiclePro super biserni vosak RM 824 Classic, 200l
VehiclePro super biserni vosak RM 824 Classic, 200l
VehiclePro super biserni vosak RM 824 Classic, 200l
VehiclePro super biserni vosak RM 824 Classic, 200l
Područja primjene
  • Osobna vozila
  • Pranje gospodarskih vozila
Pribor
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