VehiclePro super biserni vosak RM 824 Classic, 20l
Sušenje, zaštita i njega sve u jednom. Tekući biserni vosak omogućuje brzo uklanjanje velikih površina vodenog filma, što dovodi do izvrsnog sušenja, posebno kod tvrde vode.
Naš tekući VehiclePro super biserni vosak RM 824 Classic učinkovito je sredstvo za sušenje idealno za korištenje u sustavima za pranje vozila kao i za visokotlačne čistače. Sredstvo za njegu je posebno učinkovito kod srednje tvrde do tvrde vode; uzrokuje brzo uklanjanje velikih površina vodenog filma i tako osigurava vrlo dobar rezultat sušenja. Vosak pospješuje sjaj boje, a također je usklađen s VDA propisima te ne sadrži mineralna ulja i mineralne ugljikovodike. Osim toga, sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. Visoki učinak do 83 automobila po litri omogućuje vrlo ekonomičnu potrošnju sredstva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|4
|Težina (kg)
|19,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|21,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 240 x 440
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Osobna vozila
- Pranje gospodarskih vozila