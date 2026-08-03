Naš tekući VehiclePro super biserni vosak RM 824 Classic učinkovito je sredstvo za sušenje idealno za korištenje u sustavima za pranje vozila kao i za visokotlačne čistače. Sredstvo za njegu je posebno učinkovito kod srednje tvrde do tvrde vode; uzrokuje brzo uklanjanje velikih površina vodenog filma i tako osigurava vrlo dobar rezultat sušenja. Vosak pospješuje sjaj boje, a također je usklađen s VDA propisima te ne sadrži mineralna ulja i mineralne ugljikovodike. Osim toga, sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. Visoki učinak do 83 automobila po litri omogućuje vrlo ekonomičnu potrošnju sredstva.