VehiclePro Tekuća Koža RM 833, 20l

Specijalna pomoć u sušenju za praonice bez sušenja puhalima. Odbija vodu u velikim površinama i suši bez ostavljanja tragova i mrlja. Također prikladno i za visokotlačne čistače.

VehiclePro Tekuća Koža RM 833 savršena je pomoć pri sušenju sustava za pranje gospodarskih vozila bez sušenja puhalom. Njegova posebna formula stvara zatvoreni film vode koji otječe s okomitih površina bez stvaranja kapljica i zatim se suši bez tragova ili mrlja – idealno za čišćenje vozila s velikim vidljivim površinama, poput autobusa. Osim toga, VehiclePro Tekuća Koža RM 833 također ima svojstva čišćenja zahvaljujući bazi aktivnih sastojaka i stoga se može koristiti kao šampon za četke u sustavima sa samo jednim uređajem za doziranje. Naravno, sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 12
Težina (kg) 20,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 21,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 240 x 390
VehiclePro Tekuća Koža RM 833, 20l
VehiclePro Tekuća Koža RM 833, 20l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Pranje gospodarskih vozila
  • Tračnička vozila
Pribor
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