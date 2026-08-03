VehiclePro Tekuća Koža RM 833 savršena je pomoć pri sušenju sustava za pranje gospodarskih vozila bez sušenja puhalom. Njegova posebna formula stvara zatvoreni film vode koji otječe s okomitih površina bez stvaranja kapljica i zatim se suši bez tragova ili mrlja – idealno za čišćenje vozila s velikim vidljivim površinama, poput autobusa. Osim toga, VehiclePro Tekuća Koža RM 833 također ima svojstva čišćenja zahvaljujući bazi aktivnih sastojaka i stoga se može koristiti kao šampon za četke u sustavima sa samo jednim uređajem za doziranje. Naravno, sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004.